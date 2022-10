Queipo: los documentos rescatados de la ejecución del general Campíns

Miguel Campíns decidió ser fiel al gobierno republicano, aunque sabía que eso le iba a costar la vida. Este general de brigada era en julio de 1936 el responsable de la Comandancia Militar de Granada. Queipo de Llano lo despreciaba. Franco lo consideraba uno de sus mejores amigos desde que se conocieron en la Academia General Militar de Zaragoza. Queipo no lo dudó: ordenó su arresto y que fuera llevado a Sevilla para ser sometido a un proceso de guerra, cuya sentencia estaba dictada. El 16 de agosto de 1936 era ejecutado Campíns por quien Franco llegó a pedir clemencia ante los oídos sordos de Queipo.

La fría notificación de la muerte de Campíns a su esposa FOTO: Patronato García Lorca

Existen pocos, muy pocos documentos relacionados con la represión del «virrey de Andalucía». Los relacionados con el caso Campíns son una excepción y se han salvado gracias al poeta Benjamín Prado. «Es algo que pasó hace mucho tiempo, hará unos cuarenta años, mientras hacía el servicio militar en Sevilla», explica Prado a este diario. «Tenía la esperanza de encontrar el expediente de Lorca, pero no fue así. Me enseñaron algunas cosas y alguien me pasó los documentos de Campíns», rememora el escritor. Prado no lo dudó y se los entregó al hispanista Ian Gibson quien los depositó en su archivo, hoy en el Patronato García Lorca de la Diputación de Granada.

El novelista y poeta Benjamín Prado FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

Entre esos papeles, reproducidos en esta página, se encuentra el telegrama a Queipo en el que Dolores Roda pedía noticias sobre su marido Miguel Campíns. Es del 16 de agosto cuando ya ha sido ejecutado Campíns. Prado también salvó la lacónica comunicación a Roda de la muerte de su marido, casi como si hubiera sido un accidente. «Se ha destruido mucha documentación. Hay que saber qué pasó y no se puede ocultar», concluye Prado.