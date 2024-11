La escultura del abate Pierre con el pene erecto que escandaliza a Francia

Fallecido en 2007, el abate Pierre ha sido durante toda su vida bastante venerado en Francia. Nacido en Lyon en 1912, fue fundador en 1949 del movimiento Emaús, y bautizado por la comunidad cristiana como "El ángel de los pobres". No obstante, la imagen que se tenía del sacerdote católico francés dio un giro de 360 grados cuando, hace algunos meses, se dispararon las acusaciones contra él por abusos sexuales. La propia Fundación del Movimiento Emaús fue la encargada de comunicar, el pasado julio, que el abate Pierre había sido acusado por siete mujeres de agresiones sexuales y acoso producidas entre 1970 y 2005. Unas demandas a las que se unieron, el pasado septiembre, otros diecisiete nuevos testimonios de mujeres, algunas de ellas menores en el momento de los hechos, contra el sacerdote.

Estas incriminaciones supusieron todo un escándalo ya no solo en Francia, sino a nivel internacional. De golpe y porrazo, una figura respetada como lo era el abate Pierre se convertía en un ser despreciado por la gran mayoría de la población. Y el arte no ha tardado en hacerse eco de ello. Estos últimos días, el escándalo vuelve a centrarse en el sacerdote, pero no por haberse anunciado más acusaciones (afortunadamente). Esta vez, el alboroto viene de la mano de una escultura creada por el artista callejero James Colomina, un creador reconocido por su carácter provocativo, cuestionando en sus obras todo tipo de aspectos políticos, religiosos o sociales.

El abate Pierre Jean-Philippe KSIAZEK AFP

En la iglesia del Gesù de Toulouse, se ha celebrado una exposición de la obra de Colomina que no ha pasado desapercibida: durante el fin de semana pasado, en el que se celebró el Día de Todos los Santos, aparecía en este lugar la escultura "Silentium". Se trata de una imagen del abate Pierre muerto, tumbado bocarriba sobre una mesa y tapado por una sábana blanca. Esta manta se ve exageradamente levantada en el centro del cuerpo del abate, simulando la erección de su pene. Y el debate emergió al instante: "Impactante", "se ha superado el límite", "falta de respeto"... todo tipo de comentarios se suceden a través de las redes sociales. Un escándalo que se ha desatado en Francia ya no por lo grosero de la figura, sino por el lugar en el que se ha representado, que se trata de uno de los iconos de culto del país.

Con esto, cabe destacar que dicha iglesia es un lugar desacralizado, y dedicado a un uso secular. Desde el año 2000 pertenece a la ciudad de Toulouse, y se convirtió en una sala para eventos culturales. Por tanto, explica Colomina a "Le Figaro", "es muy sencillo reservar el local. Normalmente me instalo sin autorización, pero no quería ofender a los católicos exhibiendo mi obra en una iglesia tradicional". Por ello, recurrió a este edificio del siglo XIX, en una instalación donde "conservó los códigos de la iglesia, su ambiente sonoro y su decoración", expresa el artista.

Imagen de "Silentium" Instagram

Añade Colomina a través de sus redes sociales, y refiriéndose a los escándalos sexuales que se vienen destapando dentro de la Iglesia, que "he creído durante mucho tiempo que los símbolos sagrados deben permanecer intactos, más allá de ser cuestionados. ¿Pero por qué cerrar los ojos? Si la Iglesia esconde estas realidades, le corresponde a la sociedad levantar el velo para ver finalmente lo que ha sido enterrado bajo décadas de silencio”. El artista, además, confiesa que se enteró de este escándalo póstumo mientras se encontraba en plena donación de agua a la Fundación Emaús, "como por pura casualidad. Rápidamente cambié de opinión” , exclama James Colomina. Se le ocurrió entonces la idea de "Silentium", proyecto que se apresuró a defender asegurando que "en mi arte hablo de los temas que quiero”.