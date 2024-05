Resuelven el misterio del lugar que inspiró el fondo de la Mona Lisa

La sonrisa de la Mona Lisa es quizá uno de los misterios más bellos de la historia del arte. Una mueca sutil pero que junto a la mirada y el semblante se vuelve atractiva e interesante. La obra de Leonardo da Vinci es, además de una de las más famosas de la pintura mundial, objeto de admiración y estudio de profesionales que buscan dar un por qué a cada uno de los detalles de la pieza, desde la sonrisa hasta el paisaje retratado. ¿Dónde se encuentra la Gioconda? ¿Desde dónde nos mira? Parece que se trata de una duda que podría haber sido resuelta: una geóloga e historiadora del arte renacentista cree haber resuelto el misterio.

Históricamente, en este debate interminable que ha tratado de ubicar el paisaje de detrás de la Mona Lisa, se ha sugerido que se trataba de algo imaginario, inexistentes, mientras que otros señalaban Italia como lugar de inspiración. Ahora, Ann Pizzorusso ha combinado sus dos campos de especialización y sugiere que Leonardo pintó varias características reconocibles de Lecco, a orillas del lado Como, en la región de Lombardía (Italia). De hecho, apunta, que el puente que se aprecia sobre el hombro izquierdo de la modelo, así como la cadena montañosa y el lago, están relacionados con el de Azzone Visconti de Lecco, del siglo XIV, con los Alpes y con el lago Garlate, que Da Vinci visitó en su momento según consta en ciertos archivos.

La famosa Mona Lisa, con el puente a la derecha de la imagen, junto a su rostro La Razón

"El puente arqueado es omnipresente en Italia y Europa, es imposible identificar una ubicación exacta sólo a partir de un puente", apunta Pizzorusso, "todos hablan del puente y nadie habla de la geología". Con esto, ha señalado la experta que las rocas de Lecco son calizas, y que Leonardo pintó las del cuadro en cuestión con un color blanco grisáceo: "Es perfecto, porque es el tipo de roca que hay allí. En Lecco tenemos pruebas realmente perfectas".

Botánica de Da Vinci

No es esta la primera vez que Pizzorusso se involucra, estudia e interpreta una obra de Leonardo. Su investigación anterior se centró en las versiones de "Virgen de las Rocas", que se expone en el Louvre y una copia en la National Gallery de Londres. El museo británico pensaba, hasta 2010, que la segunda versión de esta icónica obra la crearon sus alumnos, pero tras restaurarlo declaró posible que el artista lo pintase él mismo. No obstante, Pizzorusso realizó un análisis sobre la vegetación y la geología del paisaje, lo que revivió el debate: "La botánica en la versión del Louvre es perfecta y muestra plantas que habrían prosperado en una gruta oscura y húmeda. Pero las plantas en la versión de Londres son inexactas. Algunos no existen en la naturaleza", interpreta.