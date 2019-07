BBK y Mad Cool: cuestión de calidad

La naturaleza alberga vida. Paisajes, olores y luces capaces de transmitir todo tipo de emociones. Pero la naturaleza también acoge a las personas, sus ideas, proyectos y creaciones. Como, por ejemplo, la música. Ayer finalizó la 14 edición del Bilbao BBK Live, una experiencia cuyo paisaje es el mejor aval. Tal es la importancia del entorno que Alfonso Santiago, director del festival, lo tiene como principal asunto para mejorar de cara al futuro. En un encuentro que facilitó la organización de Heineken, expresó que «hay un tipo de público que, más que a los artistas, elige el lugar, la calidad, por eso queremos ir eliminando infraestructuras, hacer el Bilbao BBK Live más verde». No es fácil detallar hasta qué punto se puede quitar hierro de una cita de esta envergadura, pero el objetivo de cuidar el monte de Kobetamendi es el principal de esta organización.

De Gallagher a Yorke

Desde el pasado jueves, Bilbao acogió su cita más musical del año. En esta edición han actuado líderes de varias de las grandes bandas de los últimos 30 años: el público disfrutó, entre otros, de la chulería de Liam Gallagher (Oasis) y de la entrega de Thom Yorke (Radiohead). Pero estas no han sido las únicas clave del festival, pues la tarde del viernes superó cualquier expectativa: Rosalía, Suede, The Strokes y The Blaze, entre otros. La cantante de «Malamente» dejó a los asistentes literalmente sin palabras, para que poco después pudiesen bailar las grandes canciones de The Strokes, así como la mezcla de estilos de Mueveloreina. Un festival no tiene por qué celebrarse en una gran capital para alcanzar el éxito: ayer y el jueves Bilbao llegó a albergar alrededor de 36.000 asistentes, mientras que el día fuerte fue el viernes. Rosalía cantó ante 40.000 personas y con entradas agotadas. Y todo ello sin contar Bereziak: una serie de conciertos gratuitos en lugares emblemáticos de Bilbao, como es el del Arenal que promociona Heineken. Son llamativas las cifras al haber sido este un fin de semana de fuerte rivalidad: no solo se celebró el Bilbao BBK Live sino que Madrid también festejó con el Mad Cool. El año pasado también coincidieron ambas citas. Las cifras de asistencia fueron muy parecidas, aunque el que se celebró en la capital superó por poco: a las 47.000 personas del primer día se sumaron las 49.000 de la apertura del festival por parte de Rosalía. El director del Bilbao BBK Live no quiso hacer hincapié sobre su separación laboral de Javier Arnáiz, actual director del Mad Cool y antes organizador del festival bilbaíno. «Todos los festivales son competidores», afirmó Alfonso Santiago, explicando que lo que diferencia el Bilbao BBK Live de otras citas es que «apostamos por músicos que a lo mejor no interesan a otras organizaciones». Exista o no la rivalidad, tanto Madrid como Bilbao han disfrutado estos días de unas fiestas que apuestan por el desarrollo de la música. Desde el mítico Iggy Pop, de los más esperados del Mad Cool, hasta The Cure, pasando por el gran cartel del Bilbao BBK Live en su jornada de cierre: Nathy Peluso, Weezer y Hot Chip.