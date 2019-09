Boadella sobre las denuncias a Plácido Domingo: "Las manos de un macho no están para estar quietas precisamente"

La polémica por las denuncias contra Plácido Domingo por presunto acoso sexual copan las redes sociales con mensajes a favor y en contra del tenor español. Tras publicar la agencia Associated Press que otras once mujeres, diez de ellas de forma anónima, habían denunciado a Domingo, el dramaturgo Albert Boadella ha salido en defensa del cantante y ha puesto en duda la dignidad de la soprano que asegura que el tenor se propasó con ella. "Angela Turner cuenta que hace 20 años Placido Domingo entró en su camerino e hizo resbalar sus manos desde los hombros hasta los pechos. O sea, que no le propinó un guantazo como cualquier mujer sensata que no desea ligar. Acoso denuncia. Y ahora ella se suma al acoso del tenor", escribió Boadella en Twitter.