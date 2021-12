“El misterio del Padre Pío” gana el premio a la Mejor película en los Oscar del cine católico

Cultura

La película “El misterio del Padre Pío”, dirigida y escrita por nuestro colaborador José María Zavala, ha recibido dos estatuillas en los Ave Maria Awards, considerados los Oscar del cine católico: Premio del Jurado a la Mejor Película Testimonial (Best testimonial film) y Premio del Público a la Mejor Película que cambió tu vida (Best film that changed your life).

Zavala ha reaccionado con gran emoción al conocer la noticia: “Dedico estos dos premios al verdadero protagonista de los mismos: el Padre Pío, que tantas satisfacciones me ha dado desde que irrumpió en mi vida cuando estaba alejado de Dios”, ha declarado a LA RAZÓN.

La alegría de José María Zavala por los galardones recibidos, dados a conocer en la madrugada del sábado durante una gran gala emitida por televisión para Estados Unidos y Latinoamérica, ha sido grande al enterarse también de que más del 80% de los espectadores han concedido su voto a “El misterio del Padre Pío”, producida por Forgione Films y distribuida en España por European Dreams Factory.

José María Zavala, con el ex jugador de baloncesto del Real Madrid, José Luis Llorente, y Borja Zavala. FOTO: La Razón

La película se centra en la vida del Padre Pío, uno de los más grandes santos de la Historia, canonizado por San Juan Pablo II, a quien le colocaron micrófonos en el confesonario y le acusaron de mantener relaciones sexuales con sus hijas espirituales. El Padre Pío sufrió una persecución implacable por parte de algunos hombres de Iglesia.

La cinta ofrece, en clave de thriller, testimonios y documentos jamás divulgados sobre el complot urdido contra su protagonista, que tuvo los estigmas de Jesucristo en manos, pies y costado durante 50 años consecutivos, leía el alma de la gente en cualquier idioma y se “paseaba” por el mundo gracias al don de la bilocación (la posibilidad de estar en dos sitios distintos al mismo tiempo).

Con una Banda Sonora Original de Javier de la Cruz, nominado a los premios, El Misterio del Padre Pío se ha convertido en la película más vista en la historia del Festival Internacional de Cine Católico y ha sido estrenada hasta ahora en una veintena de países.