¿Quién es Ike Barinholtz, el actor que será Elon Musk en la película sobre OpenAI?

El casting está cerrado: Ike Barinholtz interpretará a Elon Musk en 'Artificial', la película dirigida por Luca Guadagnino sobre OpenAI.

El actor fue nominado a un Emmy por su papel como Sal Saperstein en la aclamada serie de comedia cocreada, entre otros, por Seth Rogen y Evan Goldberg, además de actuar como uno de los cocreadores de la serie de comedia deportiva de Kate Hudson, 'Running Point'.

Musk fue uno de los cofundadores de OpenAI en 2015, junto con Altman y otros; sin embargo, dejó la compañía en 2018 y comenzó una firma rival llamada xAI en 2023. Musk y OpenAI han estado en desacuerdo desde entonces, con una serie de demandas legales por ambas partes, como recuerda 'The Guardian' aprovechando la noticia de la nueva producción.

Musk ha acusado a OpenAI de abandonar su misión caritativa original al establecer una subsidiaria con fines de lucro, y en agosto de 2024 inició acciones legales contra la compañía alegando que fue manipulado para cofundarla: "La perfidia y el engaño son de proporciones shakespearianas". Posteriormente, intentó una adquisición de la compañía en 2025 ; su oferta de 97,4 mil millones de dólares por OpenAI fue rechazada, y Altman publicó en las redes sociales: "No, gracias, pero compraremos Twitter si quieres". En abril, OpenAI presentó una contrademanda contra Musk por lo que afirmó que eran sus “campañas maliciosas” y “demandas legales por acoso”.

Aunque no se han confirmado los detalles de la trama, se dice que la película de Guadagnino se centra en el breve período de drama detrás de escena cuando Altman fue despedido y recontratado como CEO de OpenAI en cuestión de días en noviembre de 2024. La junta había afirmado que Altman no fue "siempre sincero en sus comunicaciones", pero Altman fue reincorporado después de que muchos de los empleados de la empresa amenazaran con renunciar.

Según informes, Andrew Garfield, Monica Barbaro y Yura Borisov han sido elegidos para la película, aunque sus papeles no se han aclarado. Se ha confirmado que el guionista será Simon Rich. Guadagnino acaba de terminar el thriller 'After the Hunt', protagonizado por Julia Roberts, Ayo Edebiri y Garfield, cuyo estreno mundial está previsto para el Festival de Cine de Venecia.