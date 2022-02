Tres películas sobre momentos de tensión bélica máxima

“A cualquiera que considere interferir desde el exterior, si lo hace, enfrentará consecuencias mayores que cualquiera que haya enfrentado en la historia”, ha advertido durante las últimas horas el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Son momentos de máxima tensión. Rusia ha invadido Ucrania por la vía militar, y las preguntas no dejan de sucederse. ¿Estamos ante una nueva guerra mundial? ¿Tienen esas “consecuencias mayores” algo que ver con armas atómicas? ¿Qué es peor que lo que ya se ha vivido durante los diferentes conflictos históricos? Como no es algo inusual el cine, quizá en su labor de reflejo, crítica o interpretación de la sociedad, ha producido varias creaciones en las que se inspira la misma sensación: la de tensión bélica al extremo. Tanto desde la perspectiva política hasta la más urbana, incluso a través del humor, existen tres películas que destacan en esta temática.

“¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú” (1964)

Dirigida por Stanley Kubrick, su título original es “Dr. Strangelove or: how I learned to stop worrying and love the bomb”. Es una cinta que utiliza como base e hilo conductor el humor negro, basada en la novela de Peter George “Red Alert”, y que cuenta en su reparto con Peter Sellers, George C. Scott, Slim Pickens y Tracy Reed. La cinta arranca con la decisión de un general quien, convencido de que los comunistas están contaminando los Estados Unidos, ordena un ataque aéreo nuclear sorpresa contra la URSS. Mientras su ayudante, el capitán Mandrake, intenta impedirlo, el presidente de los EE UU se pone en contacto con Moscú para convencer al gobierno soviético de que no ha sido más que un error. Una cinta delirante, pero cuyo argumento y elenco se han celebrado desde su estreno por parte de crítica y público.

“El día después” (1983)

Jason Robards, Steve Guttenberg o JoBeth Williams figuran entre el reparto de esta cinta dirigida por Nicholas Meyer. En este caso, la tensión es evidente, pues la trama gira alrededor de una bomba atómica. Ambientada a mediados de los ochenta, en plena Guerra Fría, los habitantes del pequeño pueblo norteamericano de Lawrence (Kansas) viven los devastadores efectos de un ataque nuclear. Eran ajenos al o que sucedía entre la URSS y los Estados Unidos, pero la cercanía con una base de misiles nucleares provocará la muerte de la mayoría de estos inocentes.

“Trece días” (2000)

Kevin Costner interpreta en esta cinta a Kenny O’Donnell en un argumento enmarcado en la crisis de los misiles de Cuba. De nuevo, la tensión está a la orden del día: En octubre de 1962, una serie de fotografías aéreas obtenidas por aviones norteamericanos revelaron que los soviéticos estaban instalando en la isla misiles que podrían alcanzar gran parte de EE UU. Para obligar a la URSS a desmantelarlos, John F. Kennedy y sus colaboradores decidieron bloquear la isla. Una cinta dirigida por Roger Donaldson, con Bruce Greenwood o Shawn Driscoll también en el reparto, y que se resume en la siguiente frase: “Nunca sabremos lo cerca que estuvimos del desastre”.