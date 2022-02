Así será “Oppenheimer”, la nueva película de Christopher Nolan con Cillian Murphy

Desde que se conociera el elenco de la próxima película de Christopher Nolan, las expectativas hacia ella han ido aumentando. Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Jack Quaid, Florence Pugh, Rami Malek y Robert Downey Jr. son los nombres que figuran en primera línea del reparto de la cinta, cuya producción ya está en camino y cuyo estreno se espera que sea en 2023. Se trata de “Oppenheimer”, cinta que narrará la historia de quien le da nombre: Robert Oppenheimer, físico estadounidense que creó la bomba atómica.

La obra de Nolan se basa en el libro de Kai Bird y Martin J. Sherwin, titulado “American Prometheus: the triumph and tragedy of J. Robert Oppenheimer”. De forma reciente, Alden Ehrenreich y David Krumholtz se han unido al equipo, así como entre las novedades destaca una imagen que Universal Pictures ha difundido a través de “The Hollywood Reporter”: en ella se ve al protagonista, Cillian Murphy -conocido por interpretar a Thomas Shelby en “Peaky Blinders”-, caracterizado como Oppenheimer, con gorro, mirada fija y cigarro encendido.

En la producción del filme participan tanto Nolan como Emma Thomas y Charles Roven. Por su parte, la banda sonora corre a cargo de Ludwing Göransson, quien ya trabajó con el cineasta para su última cinta, “Tenet”. De esta manera, se trata del primer proyecto que Nolan realiza tras romper con Warner Bros, así como el primero con Universal. Según medios estadounidenses, este “biopic” ha partido con un presupuesto de 100 millones de dólares, de tal manera que, si todo va conforme lo previsto, se lanzará concretamente el 21 de julio de 2023.