Disney cede a las críticas y repone un beso entre personas del mismo sexo en “Lightyear”

A principios de marzo, la gran mayoría de empleados de Pixar se levantaban contra The Walt Disney Company: a través de un comunicado, advertían que los ejecutivos corporativos de la compañía exigen “que se eliminen casi todos los momentos de afecto abiertamente gay” de las películas. “En Pixar hemos sido testigo de hermosas historias, llenas de diversos personajes, que regresan de las revisiones corporativas de Disney reducidas a migajas de lo que alguna vez fueron. Casi todos los momentos de afecto abiertamente gay se cortan a instancias de Disney, independientemente de cuando haya protestas tanto de los equipos creativos como del liderazgo ejecutivo de Pixar”, incidían.

A esto respondió el CEO de Disney, Bob Chapek, quien enviaba a los empleados un informe en el que rechazaba estas críticas, y también negaba que la compañía no apoyase al colectivo LGTBIQ+: “Nuestra empresa tiene un largo historial de apoyo a esa comunidad. Quiero ser muy claro: yo y todo el equipo apoyamos inequívocamente a nuestros empleados LGTBIQ+, sus familias y comunidades. Estamos comprometidos a crear una empresa y un mundo más inclusivos”. No obstante, esto no coincide con lo que recogen algunos medios estadounidenses como “Variety”, así como aseguran los empleados: Disney financia a quienes pretenden impulsar el proyecto de ley “Don’t say gay”, texto considerado homofóbico, denunciado incluso por Joe Biden, y cuyo objetivo a grandes rasgos es el de prohibir que se hable sobre diversidad sexual en los colegios de Florida.

Ahora, Disney ha rectificado de una manera pública: la polémica y las protestas acusando al estudio han surtido efecto. “Lightyear”, la cinta que va a narrar los orígenes del juguete espacial favorito de Andy, ha modificado su metraje, incluyendo una escena de un beso entre dos personajes del mismo sexo. El personaje femenino de Hawthorne, compañera espacial de Buzz Lightyear, mantiene durante la cinta relación con otra mujer. Si bien el estudio pidió cortar un beso entre ambas, ahora los estudios han vuelto a incluirlo.

De esta manera, se presenta como la principal película para los más pequeños de Pixar que tenga contenido abiertamente LGTBIQ+, pues hay otras cintas de animación que muestran personajes homosexuales, pero quizá estén más enfocadas a un público adulto, como “Persépolis” (2007) o “South Park” (1999). Así, hasta ahora Pixar ha mostrado a este colectivo pero de pasada, como en “Toy Story 4″ (2019) se puede apreciar a dos mujeres abrazando a su hijo en la puerta de una guardería, o en “Buscando a Dory” (2016) se puede observar en un momento a una pareja de mujeres junto a un cochecito de bebé.

Cabe destacar, asimismo, “Out”, cortometraje que Pixar lanzó en 2020 y que reflejaba la historia de Greg, un chico gay que decide mudarse con su novio Manuel, pero sus padres no lo saben. Una cinta que refleja el difícil proceso por lo que pasa una persona del colectivo a la hora de “salir del armario” con sus seres queridos, por miedo al rechazo o la incomprensión.