La amenaza del hermano de Chris Rock a Will Smith: “Te vamos a reventar”

La línea era muy fina entre que se quedase en un problema entre adultos, y que pasase a convertirse en una guerra de egos. Y, efectivamente, esa delgada pared se ha derrumbado con el comentario de Tony Rock. El hermano de Chris Rock se ha hecho eco de lo ocurrido en la pasada gala de los Premios Oscar, en la que era abofeteado por Will Smith tras hacer una broma de la calvicie de su esposa, Jada Pankett, quien sufre de alopecia. Smith no encajó el chiste, se levantó y agredió a Rock, quien reaccionó aún en tono humorístico pues debía seguir con la presentación de esa parte de la ceremonia. Desde entonces, los galardonados en la 94ª edición de los prestigiosos premios han quedado incluso en un segundo plano, pues el foco ha estado centrado en el desencuentro entre Smith y Rock, así como en las consecuencias profesionales y personales que le traerán al ganador del Oscar a Mejor actor por “El método Williams”.

Ahora, ha sido Tony Rock, el hermano del humorista, el que se ha pronunciado al respecto, y lo ha realizado a través de una demostración del aparentemente intocable ego masculino. Los hermanos Rock se dedican ambos a la comedia, mantienen un fuerte vínculo, y aunque Smith se disculpó con Chris por el tortazo, Tony no aceptó ningún tipo de perdón. Así, tras algunas declaraciones en Twitter al respecto, ha llegado el comentario más sonado y comentado por parte de Tony Rock, pues es una clara amenaza hacia Will Smith: “¡Estos son los malditos Oscar! Si traes tu culo hasta aquí, no estás nominado para nada más que para estas malditas manos. Te vamos a reventar el resto del año. Cada vez que me veas hacer un show, ¡pum!”, publicó Tony Rock. Esta vez, en lugar de escribirlo a través de redes sociales, Rock pronunció estas palabras en uno de sus monólogos.

De esta manera, continúa la cancelación hacia la figura de Will Smith, quien actualmente está siendo investigado por parte de la Academia de Hollywood, así como debe presentar un escrito sobre lo ocurrido para rebajar lo máximo posible su sanción. Paralelamente, el actor ha comenzado a sufrir los estragos de su comportamiento en los Oscar: hace pocos días dimitió como miembro de la Academia, y ahora varios de sus proyectos como actor que tenía en marcha están comenzando a paralizarse. Es el caso de Netflix y Sony, ambas compañías con trabajos con Smith que se han frenado, hasta ver por dónde continúa la situación.