Muere Monty Norman, compositor de la banda sonora de James Bond

Monty Norman, compositor de la inconfundible banda sonora de la saga de películas de “James Bond”, ha fallecido a los 94 años. Así lo han confirmado a través de su página web oficial: “Con tristeza compartimos la noticia de que Monty Norman murió el 11 de julio de 2022 después de sufrir una breve enfermedad”.

Nacido en 1928 en Londres, su fama se asienta, ante todo, en esa partitura que puso sonido y melodía a la icónica saga del agente 007. Pero, antes de ello, ya trabajó como compositor para otros proyectos, como fue el caso de la música y letra de “Belle, or the ballad of Doctor Crippen”, un espectáculo que presentaron, entre otros empresarios, al productor Cubby Broccoli. A éste le encantó, y convencido del éxito del programa le hizo la propuesta de su vida a Norman: “Cubby Broccoli me llamó y me pidió que fuera a su oficina para conocer a su nuevo socio. Dijo que acababan de adquirir los derechos de las novelas de ‘James Bond’ de Ian Fleming, y que iban a convertirlas en películas. El primero iba a ser ‘Dr No’, y que si me gustaría hacer la partitura”, explicó Norman en unas declaraciones reproducidas en su página web.

Aquel fue el momento decisivo de su carrera, pues le llevó a crear una de las melodías cinematográficas más reconocibles y valoradas del panorama internacional. Con esto, durante su vida, Norman ha trabajado con algunos de los nombres más importantes de la industria, así como ha recibido numerosos premios y elogios gracias “a una serie de exitosos espectáculos teatrales, grabaciones, bandas sonoras de televisión y películas”, explican a través de su portal.

Con esto, hasta su fallecimiento, los éxitos de Norman se han mantenido, así como ha seguido trabajando sin interrupción. “Espero que cuando llegue el momento, la gente recuerde que he hecho bastantes cosas, pero el hecho de que ‘James Bond’ sea tan icónico en la mente de todos no se puede debatir, y tampoco me gustaría hacerlo”, dijo el compositor en una entrevista.