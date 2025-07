Michael Madsen, uno de los actores fetiches de Tarantino, fallece con más de 300 títulos a su espalda

El actor Michael Madsen se labró una carrera cinematográfica tan prolífica como memorable. A lo largo de décadas, ha transitado por géneros, desde el thriller de acción hasta el drama independiente, dejando una huella indeleble en la memoria de los cinéfilos, a menudo asociado con personajes duros, complejos y, en ocasiones, moralmente ambiguos.

El actor falleció el 3 de julio en su casa de Malibú por un paro cardiaco, según su representante y después pudo confirmar Variety.

Si bien su filmografía es extensísima, hay un puñado de roles que han cimentado su estatus como un actor de culto y una figura recurrente para directores de la talla de Quentin Tarantino.

Bautismo de fuego con Tarantino: De 'Mr. Blonde' a 'Budd'

Imposible hablar de Michael Madsen sin comenzar por su colaboración con Quentin Tarantino. Fue en 1992, con "Reservoir Dogs", donde Madsen irrumpió en la conciencia colectiva con el papel del icónico Mr. Blonde (Vic Vega). Su brutal y a la vez extrañamente carismática interpretación en la infame escena de la oreja lo catapultó a la fama, convirtiéndolo en uno de los villanos más memorables del cine moderno. La forma en que baila con un cuchillo mientras tortura a un policía, con la música de "Stuck in the Middle with You" de Stealers Wheel de fondo, es un momento definitorio de su carrera y un sello distintivo del estilo tarantiniano.

Años después, en 2003 y 2004, Tarantino volvió a reclutarlo para la épica bilogía de "Kill Bill", donde encarnó a Budd, el hermano de Bill, un asesino retirado que vive una vida miserable en un remolque.

Más allá de Tarantino: Un repertorio de personajes memorables

Aunque sus colaboraciones con Tarantino son las más celebradas, la carrera de Michael Madsen está repleta de actuaciones destacadas en una amplia variedad de películas.

En 1991, antes de "Reservoir Dogs", ya había dejado una impresión en la película de Ridley Scott "Thelma & Louise". Su papel de Jimmy Lennox, el novio de Louise.

Otro papel notable llegó en 1993 con "Liberad a Willy", donde interpretó a Glen Greenwood, un personaje que, aunque inicialmente escéptico, termina desarrollando un vínculo con la famosa orca. Esta película, un éxito de taquilla, permitió a Madsen mostrar una faceta más familiar y accesible, lejos de la violencia de sus roles más conocidos.

A lo largo de los años 90 y 2000, Madsen se convirtió en un rostro familiar en el cine de acción y thriller. Películas como "Wyatt Earp" (1994), donde interpretó a Virgil Earp junto a Kevin Costner, y "Donnie Brasco" (1997), donde encarnó a Sonny Black, un capo de la mafia, solidificaron su reputación como un actor capaz de encarnar la autoridad y la amenaza con igual convicción.

Más recientemente, Madsen ha seguido trabajando sin descanso en una miríada de proyectos, desde grandes producciones hasta películas independientes y directas a vídeo y plataformas de streaming.

Su última película fue Resurrection Road, estrenada el pasado 6 de junio en EE UU., la película "Sinatra! Eternity" que explora la relación del cantante Frank Sinatra y Ava Gardner o "Cash Collectors", todas estrenadas este mismo año.