Crítica de «Hunt. Caza al espía»: Del calamar a los topos coreanos ★★★☆☆

Dirección y guion: Lee Jung-jae. Intérpretes: Lee Jung-jae, Jung Woo-sung, Heo Sung-tae, Jeon Hye-jin, Jeong Man-shik, Go Youn-jung, Andreas Fronk, Go Yoon-Jung, Derek Chouinard. Corea del Sur, 2022. Duración: 125 minutos. Thriller.

Tras el inesperado bombazo (y me quedo corta, porque ni la propia Netflix supo entonces la que se iba a montar) de la serie «El juego del calamar» en 2021, su no menos laureado protagonista, Jung-Jae Lee, ha decidido dejar en reposo un tiempo al cefalópodo, porque claro que tendrá segunda temporada, aunque habrá que esperar todavía, para dirigir y ponerse de nuevo al frente del reparto en la que es su estimable, empero un tanto (bueno, a veces, bastante) confusa, opera prima. Muy influida por el propio cine estadounidense de espías y ambientada a principio de los años 80 tras el asesinato del presidente Park Chung-hee por la agencia de inteligencia, la cinta arranca con que el ejército vuelve a hacerse con el poder en aquel turbulento lugar del mundo. Lo que Corea del Norte vislumbra como una oportunidad para invadir al país, por lo que envía a uno de sus agentes secretos. Dos elegantes altos cargos de la seguridad surcoreana tendrán la misión de perseguir al infiltrado, lo que pone en marcha una carrera contrarreloj repleta de excelentemente orquestadas escenas de acción (así, el propio y espectacular arranque del thriller), tiroteos a lo grande, numerosas explosiones, luchas encarnizadas cuerpo a cuerpo, violentos interrogatorios, espantosas torturas y un no menos impactante etcétera para los amantes del género. La situación de ambas naciones, pues, está al borde de reventar mientras estos hombres, durante el transcurso de su accidentada y sorprendente investigación, sacan a la luz importantes secretos que amenazan con cambiar el curso de la historia, probablemente porque, como asegura un personaje en el filme, «los peones de un dictador son peores que este». El mayor problema radica, repetimos, en su demasiado ambicioso y complejo guion, que, repleto de giros, de virajes y mareantes desvíos, consigue en más de una ocasión que el público acabe dudando hasta de si estamos viendo a los buenos, a los malos o a un tipo solo regular... Con todo, el frenético final de esta ágil producción corrobora que este debutante director puede hacer correr ríos de tinta, y no lo digo por el famosísimo molusco.