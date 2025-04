Crítica de 'Sujo': Memorias de un joven ángel ★★★★

Frente a la violencia gráfica que atraviesa los retratos, a veces morbosos y sensacionalistas, del México del narcotráfico en las filmografías de directores como Michel Franco o Amat Escalante, “Sujo” aparece como un soplo de aire fresco. No porque evite colocarse en el ojo del huracán, sino porque esa posición desenfoca, con una habilidad no exenta de lirismo, los excesos sádicos de un mundo en el que cualquier vida, aquí no importan edades, vale bien poco.

Su manida estructura capitular podría poner bajo sospecha la historia de Sujo, pero lo cierto es que clarifica la importancia de los personajes que van a capitalizar el desarrollo emocional de este huérfano con nombre de hermoso caballo que parece predestinado a descender a los infiernos del narcotráfico y, sin embargo, logra salvarse de sus llamas siempre al filo del desastre, gracias al influjo benéfico de tres mujeres que lo acompañan, de diversas formas, hasta su primera juventud.

En el último y mejor episodio del filme, el que lo sitúa intentando abrirse camino en la universidad mientras malvive como mozo de almacén, las cineastas Rondero y Valadez lo filman en silencio, sorteando a duras penas esa violencia que le persigue como una sombra, aún en deuda con su pasado pero agarrándose con serenidad a un futuro que le espera. Se construye una suerte de poética alrededor del personaje que consigue retratarlo como un ser excepcional, distinto, sin nunca cargar las tintas sobre su singularidad, que consiste en separarse de esa oscuridad que, casi por tradición cultural o pertenencia de clase, forma parte de su código genético.

Lo mejor: Su respeto, su amor por el chico protagonista, apoyado en un trabajo de cámara a la altura de su mirada.

Lo peor: Las derivas hacia un cierto realismo mágico que invoca el personaje de la tía Nemesia.