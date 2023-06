Aniversario cinéfilo y aromático en la Via Veneto de Roma

De todos es sabido que la Dolce Vita italiana tuvo grandes momentos relacionados con el glamour, las estrellas provenientes de todo el mundo y que el punto de encuentro fue siempre la famosísima Vía Veneto. Obviamente tenían que alojarse y hacer vida en alguno de los hoteles de la época y era el hotel Excelsior que se construyó en 1906.

En este precioso palacio ubicado en uno de los barrios más aristocráticos de la Ciudad Eterna, (Ludovisi – Boncompagni) se acaba de celebrar su aniversario con un evento de lo más nostálgico, y digo nostálgico porque han elegido en esta ocasión relacionar los perfumes, las esencias, los olores que nos recuerdan películas de la época y no solo también películas que varias de sus escenas se han rodado dentro de los palaciego muros del histórico Excelsior de Roma.

“Huele a cuando era pequeña”, “Este perfume me trae recuerdos de un viaje a …”, ¿A esto olían las estrellas protagonistas de la Dolce Vita?” “Y este es el aroma de cuando Lady Gaga grabó una escena de la película de los Gucci”….

Muy acertado es relacionar perfumes con momentos o épocas históricas porque salta inmediatamente en nuestra mente un recuerdo, una sensación o una reflexión.

Los invitados que se acercaron al hall principal del hotel fueron recibidos por camareros que portaban la típica bandeja de los chuches, palomitas, chocolatinas y refrescos que antiguamente entraban en el intermedio en los cines. Como dicen los italianos: “che carino!”, suspirando por recordar aquella época de ir al cine y disfrutar de un ten ten pie a la mitad de la proyección.

A continuación, los invitados recorrieron cada uno de los puntos en donde se encontraban los carteles de muchas de las películas más famosas italianas que algunas de sus escenas fueron rodadas en el famoso Excelsior para después inclinarse en un vaso largo que contenía el aroma relacionado a aquella película, a aquella escena que nos ha quedado a todos grabada en la mente. En el mismo espacio y entrando en la dirección del Qr code, se podía ver la escena grabada en el hotel.

Hablando con la responsable de los perfumes que venía de Turín, comentaba que su empresa trabaja con el mundo de la literatura, la cultura y el cine, y en este caso han adaptado los perfumes a las películas de la época: “Porque nosotros sentimos en la cabeza, no en la nariz, sentimos con nuestras historias con lo que hemos vivido” confirma. Y sobre la combinación que se obtiene entre la visión de las escenas de la película que vemos y que hace que la mente vuele a ese momento uniéndola al olor del perfume se convierte en una experiencia única.

En el fondo del hall había un plus, una protagonista que no podía faltar, un motorino antiguo, una Vespa en la cual los asistentes al evento podían hacerse fotos con un fondo único y precioso: La Fontana de Trevi. Obviamente para el momento del flash los organizadores ofrecían todo tipo de atrezzo para crear la escena perfecta. La música de fondo ejecutado por un músico que se sabía de memoria gran parte de la música de la época, envolvió el ambiente de tal manera que fue imposible no sentirse en la atmósfera de lo que fueron aquellos inolvidables años de la Dolce Vita pero también ayudaron a imaginar el momentazo Lady Gaga cuando vino a rodar una de las escenas de La Casa Gucci recientemente.