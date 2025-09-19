Crítica de 'Ángelo en el bosque misterioso': Imaginación, eterno tesoro ★★★

Angelo tiene 10 años, una imaginación desbordante y una familia del todo convencional, incluido el hermano adolescente de turno que no hay quien soporte. Angelo se sueña como un aventurero intrépido capaz de enfrentarse a cualquier peligro hasta que todo se debe hacer relidad cuando reciben la noticia de que la abuela está muy enferma y hacen un largo viaje para visitarla.

Cuando los padres del protagonista «lo olvidan» en un área de descanso (la parte de este, por otro lado, encantador y ecologista filme que más se indigesta por lo poco creíble quje resulta hasta en una película para un público infantil) , decide atravesar el bosque, plagado de criaturas extraordinarias y ambiciosos villanos, en busca de sus despistados parientes.

Tiene momentos divertidos (el ataque de las hormigas rojas, el personaje del pájaro «atrapado» en el cuerpo de una ardilla...), pero, sobre todo, a un protagonista que es una monada. No crezcan nunca, chico.

Lo mejor: Que posee una atractiva animación y su encantador e ingenuo protagonista.

Lo peor: Mediado el metraje el ritmo de la película decae aunque lo recupera hacia el final.