Crítica de "Small Things Like These": recuerdos que sanarán ★★★ 1/2

A ratos “Small Things Like These” parece “Las hermanas Magdalena” filmada por Terence Davies, en la medida en que los excesos tremendistas de la película de Peter Mullan se dejan atravesar por la mirada melancólica de un hombre que necesita resucitar su pasado traumático para despertar a la acción, para seguir con su vida. Faltan ingredientes clave de la estética exquisitez del cine de Davies -por ejemplo, el uso de las canciones y la poética de los fundidos encadenados- pero destaca la prevalencia del claroscuro y el tono sensible y fúnebre con que la película invoca la memoria de su protagonista, un carbonero de corazón sensible y familia numerosa (magnífico Cillian Murphy) que, en una lenta, morosa inmersión proustiana, se rebela contra el poder feudal que un convento y su temible madre superiora (terrorífica Emily Watson) ejercen sobre un pequeño pueblo irlandés a mediados de los ochenta.

Vuelve a sorprendernos la política del terror impuesta por la iglesia católica en Irlanda, sobre todo con las chicas que consideraban descarriadas, y como todo ello hizo cómplices a los que miraron hacia otro lado. En este caso, era importante, pues, escoger a un actor que supiera mirar: en cierto modo, la dirección de la mirada azul celeste de Murphy, entre cerúlea y brillante, definen la evolución de su personaje. La mirada perdida, evocadora; la mirada al suelo; la mirada huidiza; la mirada al frente… siempre guiadas por una gestualidad herida, silenciosa, que el actor irlandés controla con una gran sensibilidad, muy afín a la poética de la breve, estupenda novela de Claire Keegan.

Lo mejor:

Es más triste que tremendista, algo a lo que contribuye la sensible interpretación de Murphy.

Lo peor:

A veces parece demorarse en exceso en un sentimiento de pérdida y melancolía que hemos entendido sin subrayados.