¿Cuál fue el grave motivo que impidió a Nicole Kidman recoger el premio a mejor actriz en Venecia?

Nicole Kidman no pudo asistir a la ceremonia del Festival de Venecia de anoche a recibir su premio a mejor actriz, la prestigiosa Copa Volpi, debido a la muerte de su madre, Janelle Ann Kidman, quien falleció a los 83 años. Kidman se encontraba en la ciudad para el evento cuando recibió la devastadora noticia y decidió regresar con su familia. En su lugar, la directora de la película "Babygirl", Halina Reijn, recogió el premio y leyó un emotivo mensaje de la actriz durante la ceremonia. En su carta, Kidmanexpresó lo importante que fue su madre en su vida y carrera, dedicándole el premio como un homenaje personal.

El reconocimiento a Kidman llegó por su sobresaliente actuación en "Babygirl", un thriller erótico donde interpreta a una mujer en medio de una relación compleja y emocionalmente cargada. Esta película, en la que también interviene Antonio Banderas, ha sido aclamada por su enfoque íntimo y provocador, con una narrativa que explora temas como el deseo, el poder y el consentimiento, desde una perspectiva femenina. La película, dirigida por Reijn, se destacó en el festival por su tono liberador y su capacidad para generar conversaciones sobre temas tabú en la sociedad​.

Hasta ahora, la actriz Nicole Kidman no había tenido reparo en mostrar su desnudez frente a la cámara. Títulos como "Big Little Liars" o "Eyes Wide Shut", donde ha protagonizado escenas de gran intensidad erótica, son solos dos ejemplos de ello. Sin embargo, la sensación con su último trabajo, "Babygirl", ha sido bien diferente. La estrella, que interpreta a una exitosa directora ejecutiva que inicia una apasionada aventura prohibida con uno de sus jóvenes becarios (Harris Dickinson), confiesa que se ha sentido "muy expuesta como actriz, como mujer, como ser humano".

Kidman ha vertido estas declaraciones durante una entrevista con la revista "Variety". La cinta, dirigida por Reijn ha supuesto para ella un duro reto emocional. "He hecho algunas películas bastante reveladoras, pero no como esta… Me dejó exhausta. En algún momento pensé que no quería ser tocada, no quería continuar, pero al mismo tiempo sentía una compulsión por seguir adelante".