Estas son las mejores películas románticas para ver en San Valentín, según la IA

Desde clásicos inolvidables hasta historias modernas llenas de pasión, el cine ha sabido capturar las emociones del amor en todas sus formas. Si estás buscando la opción perfecta para disfrutar solo, en pareja o con amigos en este 14 de febrero, hemos preparado una lista con las mejores películas románticas para ver en San Valentín, según la inteligencia artificial y diversas fuentes especializadas en cine.

El diario de Noa (2004)

Dirigida por Nick Cassavetes y basada en la novela de Nicholas Sparks, El diario de Noa es una de las películas románticas más icónicas de todos los tiempos. La historia sigue a Noah (Ryan Gosling) y Allie (Rachel McAdams), dos jóvenes de diferentes clases sociales que viven un amor intenso pero marcado por las dificultades de la vida. Con una narrativa emotiva y un desenlace inolvidable, es la opción perfecta para una noche romántica.

Titanic (1997)

Dirigida por James Cameron, Titanic es un clásico que mezcla romance y tragedia. La película narra la historia de amor entre Jack (Leonardo DiCaprio) y Rose (Kate Winslet), dos jóvenes de clases sociales opuestas que se enamoran a bordo del fatídico Titanic. Con una de las bandas sonoras más recordadas de la historia del cine y escenas memorables, es una apuesta segura para una velada llena de emociones.

La La Land (2016)

Este musical dirigido por Damien Chazelle y protagonizado por Emma Stone y Ryan Gosling es una carta de amor al cine y a los sueños. La La Land nos cuenta la historia de Mia y Sebastian, dos artistas que luchan por alcanzar sus metas mientras intentan mantener su relación a flote. Con una cinematografía espectacular y una banda sonora inolvidable, es ideal para los amantes del romance con un toque de melancolía.

Notting Hill (1999)

Hugh Grant y Julia Roberts protagonizan esta encantadora comedia romántica dirigida por Roger Michell. Notting Hill cuenta la historia de William, un librero londinense que se enamora de Anna, una famosa actriz de Hollywood. Con diálogos ingeniosos y momentos entrañables, es una película perfecta para aquellos que creen en los amores improbables.

Orgullo y prejuicio (2005)

Basada en la novela de Jane Austen, esta adaptación dirigida por Joe Wright y protagonizada por Keira Knightley y Matthew Macfadyen es una joya del cine romántico. La historia sigue a Elizabeth Bennet y el señor Darcy en un juego de malentendidos, orgullo y sentimientos reprimidos que desemboca en una de las historias de amor más emblemáticas de la literatura y el cine.

Antes del amanecer (1995)

Dirigida por Richard Linklater y protagonizada por Ethan Hawke y Julie Delpy, Antes del amanecer es una película que destaca por su guion natural y sus diálogos profundos. La historia sigue a Jesse y Céline, dos jóvenes que se conocen en un tren y deciden pasar juntos una noche en Viena, conversando sobre la vida, el amor y el destino. Es la primera entrega de una trilogía que explora el paso del tiempo en las relaciones.

10 razones para odiarte (1999)

Una de las comedias románticas juveniles más queridas de los años 90. Protagonizada por Heath Ledger y Julia Stiles, esta película es una versión moderna de La fierecilla domada de Shakespeare. Con diálogos frescos, una gran banda sonora y una de las declaraciones de amor más icónicas del cine, es una opción divertida y encantadora.

Ghost: Más allá del amor

Este drama romántico dirigido por Jerry Zucker y protagonizado por Patrick Swayze y Demi Moore ha dejado huella en la historia del cine. La historia de amor trasciende la muerte cuando Sam, asesinado en un asalto, intenta comunicarse con su pareja a través de una médium (Whoopi Goldberg). Su icónica escena con la canción Unchained Melody sigue emocionando a generaciones.

Bajo la misma estrella (2014)

Basada en la exitosa novela de John Green, Bajo la misma estrella es una historia de amor conmovedora protagonizada por Shailene Woodley y Ansel Elgort. La película narra la historia de Hazel y Gus, dos jóvenes con enfermedades terminales que encuentran el amor y la felicidad en medio de la adversidad. Un relato emotivo que hará que más de uno derrame lágrimas.

Call Me by Your Name (2017)

Dirigida por Luca Guadagnino y basada en la novela de André Aciman, Call Me by Your Name es una historia de amor veraniega entre Elio (Timothée Chalamet) y Oliver (Armie Hammer) en la Italia de los años 80. La película ha sido aclamada por su belleza visual, su delicada narrativa y su emotivo desenlace.