"Inside Out 2" se convierte en la película animada más taquillera de la historia

La película "Inside Out 2", de Pixar, se ha convertido en el filme de animación más taquillero de todos los tiempos, superando a "Frozen II", que hasta entonces lideraba la lista, informó Disney. La película dirigida por Kelsey Mann que sigue la vida de Riley, una niña que entra a la adolescencia y tiene que lidiar con nuevas emociones, superó los 1.460 millones de dólares (unos 1.350 millones de euros) en todo el mundo desde su estreno el pasado 14 de junio, mientras que la segunda parte de "Frozen" alcanzó 1.450 millones (unos 1.337 millones de euros) durante su estreno en 2013.

"Inside Out 2" también lidera la lista de películas de animación más taquilleras de The Walt Disney Company. Entre sus muchos récords, la secuela de Pixar es la película animada que más rápido ha superado la barrera de los 1.000 millones de dólares (unos 920 millones de euros), al hacerlo en 19 días, y es la película más lucrativa de 2024 hasta la fecha. "'Inside Out 2' es una película de Pixar por excelencia, y ha sido increíble ver cómo ha conectado tan profundamente con gente de todo el mundo", indicó en un comunicado el copresidente de Disney Entertainment, Alan Bergman.

El triunfo de la segunda parte de "Inside Out" llega después de una mala racha por la que había atravesado el estudio de Disney desde el inicio de la pandemia de la covid-19, cuando Pixar se vio obligado a estrenar algunos de sus largometrajes a través de la plataforma de "streaming" Disney+. Ninguna película animada de Disney había generado más de 480 millones de dólares (unos 442 millones de euros) en la taquilla mundial desde 2019, según datos del medio estadounidense CNBC.