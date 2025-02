Marion Cotillard, una reina de las nieves en la Berlinale "intimidada" por una debutante

Marion Cotillard llegó este domingo a la Berlinale, radiante y feliz por estar rodeada de nieve precisamente para presentar una muy libre versión del cuento de 'La reina de las nieves' en un filme en el que comparte cartel con la debutante Clara Pacini, una joven de apenas 22 años que intimidó a la estrella desde su primer encuentro.

"Cuando conocí a Clara me sentí muy intimidada, es muy carismática (...) he de confesar que no quería mirarla a los ojos", reconoció hoy la actriz francesa en una rueda de prensa para presentar 'La tour de glace', un filme de su compatriota Lucile Hadžihalilović que compite por el Oso de Oro del Festival de Berlín.

Una película dentro de otra porque Cotillard interpreta a una actriz que es la reina de las nieves en un filme que se está rodando en una pequeña localidad de los Alpes franceses, y conoce a una chica que dice llamarse Bianca (Pacini), con la que establece una relación extraña.

"La relación entre nuestros dos personajes es muy particular, hay una relación de fascinación y tentativa de dominación", señaló Cotillard, que conoció el cuento de Hans Christian Andersen por la versión de Disney.

"Pasó bastante tiempo hasta que me di cuenta de que el filme de Disney estaba muy lejos de la historia original. Tuve la suerte de ver el cuento como pieza de teatro en la Comedie Française hace algunos años y descubrí la verdadera historia de la reina de las nieves", apuntó la actriz, que con este filme se ha reencontrado con Hadžihalilović 20 años después de 'Innocence' (2004).

Al leer el guion de la realizadora, le encantó la versión y su interpretación de la historia. "Estaba fascinada por el hecho de que reemplazara el espejo por una cámara, eso me pareció muy muy inteligente y muy inspirador".

Un cambio, el del espejo creado por el diablo en el cuento y que deforma la realidad por la cámara, hacen que la actriz, Cristina (Cotillard) se vea a través de la imagen filmada y a través de la mirada de la joven Bianca, lo que lleva al personaje a caer en las fascinación por ella misma, señaló la actriz.

Cotillard también reflexionó precisamente sobre la imagen que se tiene de los famosos y de la forma en la que se protege de las falsedades que se dicen de ella.

"Es importante protegerse sobre todo en la sociedad en la que vivimos hoy en día, pienso que el público con sus palabras siempre ha inventado la vida de una persona que nunca ha conocido, un actor, un cantante, un famoso... ahora tenemos la impresión de conocerlos más porque tenemos la impresión de tener más acceso por los medios, las redes sociales y por la interpretación de los medios sobre lo que la gente dice en las redes sociales", dijo la protagonista de filmes como 'La vie en rose', por la que ganó un Óscar.

Por eso ella trata de protegerse "al máximo" aunque a veces es imposible, y esas mentiras le alcanzan, como en el espejo distorsionado de 'La reina de las nieves'.

"Nuestro recorrido como seres humanos, particularmente como actores, es tumultuoso, la manera en la que vivimos con nosotros mismos, que evolucionamos, que aprendemos a conocernos (...) hay recaídas, hay cosas que nos hacen volver a mirarnos con dureza, es ya bastante difícil vivir contigo mismo, por eso intento protegerme al máximo de la imagen que la gente pueden tener de mí porque sé que muy a menudo está muy alejada de la realidad", agregó.

Un problema que en cierta manera sufre la actriz que interpreta en el filme, para la que Cotillard se inventó un pasado de estrella caída en desgracia, algo que hace habitualmente para prepararse sus papeles. "Siempre tengo la necesidad de escribir escenas que no están en la película para que el misterio pase a través de la pantalla".

Y eso es lo que hizo para construir esta reina de las nieves que fascinaba a la directora desde que era una niña.

"Desde mi infancia estoy fascinada con los cuentos de Andersen porque son cuentos muy perturbadores, porque son aterradores fascinantes, complejos, no son morales y tienen todo un imaginario poético. 'La reina de las nieves', en particular, es uno de los cuentos que más me gustaban", señaló Hadžihalilović.

Y si en la película la nieve es protagonista, no lo es menos en Berlín, lo que le pareció mágico a Cotillard, que se crió rodeada de una nieve que ve cada vez menos.

"Adoro los efectos especiales en Alemania, son verdaderamente impresionantes", dijo divertida, antes de añadir: "llegar ayer sobre la nieve y prepararnos hoy con un cielo a punto de nevar me parece muy bonito".