'Megalopolis', la gran apuesta de Coppola, se estrella en la taquilla americana

'Megalopolis' ha sido la gran apuesta de Francis Ford Coppola, sin embargo, la ilusión no siempre lo es todo. El filme fracasó el fin de semana entre los cinéfilos frente a la película familiar de DreamWorks Animation 'Wild Robot' ('Robot salvaje'), que se disparó al número uno en la taquilla.

'Wild Robot', la adaptación de Chris Sanders del "best-seller" de Peter Brown, superó las expectativas y se estrenó con 35 millones de dólares en ventas de entradas en los cines de Estados Unidos y Canadá, según las primeras estimaciones. Parece que la crítica ha abrazado la historia de un robot náufrago y que el público también ha hecho los propio.

Nunca se esperó que 'Megalópolis', la visión de Coppola de una epopeya romana ambientada en la Nueva York actual, tuviera un desempeño cercano a ese nivel, pero el debut de la película con 4 millones de dólares en taquilla ha sido un palo para una película que el propio cineasta financió con 120 millones de dólares. Tras su estreno en el Festival de Cine de Cannes, las críticas han sido encontradas sobre la primera cinta del director en 13 años. Y si los espectadores dieron al 'Robot' una calificación de A en CinemaScore, el largometraje de Coppola apenas se quedó en una D+.

Desde cualquier punto de vista financiero, 'Megalópolis' fue un "megafracaso". Pero desde el principio, Coppola, de 85 años, sostuvo que el dinero no era su preocupación. Diseñó la película, que comenzó a desarrollar a finales de los años 1970, como una gran declaración personal sobre las posibilidades humanas: "Todo el mundo está muy preocupado por el dinero", aseguró el realizador a The Associated Press en una entrevista antes del estreno de la película. "Yo digo: dame menos dinero y dame más amigos".

Los estudios abandonaron 'Megalópolis' después de Cannes. Lionsgate finalmente dio un paso adelante para distribuirlo, pagando una tarifa. Coppola también asumió la cuenta de la mayor parte de sus 15 millones de dólares en costos de marketing. La película, protagonizada por Adam Driver, Nathalie Emmanuel y Aubrey Plaza, también se proyectó en unas 200 ubicaciones IMAX, lo que representó 1,8 millones de dólares de sus ventas de entradas.

Después de tres semanas en la cima de la taquilla, 'Beetlejuice Beetlejuice', de Tim Burton, cayó al segundo lugar con 16 millones de dólares en su cuarto fin de semana de estreno. La secuela de Warner Bros. de la cinta de 1988, protagonizada por Michael Keaton y Winona Ryder, ha recaudado 250 millones de dólares a nivel nacional en un mes de estreno.

El tercer lugar de la lista fue para 'Transformers One', la precuela de Transformers protagonizada por Chris Hemsworth y Brian Tyree Henry. Después de un debut menor de lo esperado el fin de semana pasado, el lanzamiento de Paramount recaudó alrededor de 9 millones en su segundo fin de semana.