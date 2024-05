Palmarés completo de la 77 edición del Festival de Cannes

La 77ª edición del Festival de Cannes ha llegado a su fin. Durante su ceremonia de cierre, han sido varios los homenajes y momentos emotivos, principalmente protagonizado por Karla Sofía Gascón, actriz española que se alza como la primera mujer trans en recibir un galardón en Cannes. Recibe este reconocimiento junto al resto del reparto femenino de "Emilia Pérez". Por su parte, la película "Anora", del estadounidense Sean Baker, se llevó la Palma de Oro. Este es el listado completo del palmarés de esta edición, cuyo jurado estuvo presidido por Greta Gerwig:

- Palma de Oro: 'Anora', de Sean Baker.

- Gran Premio: 'All we imagine as light', de Payal Kapadia.

- Premio a la Mejor Dirección: Miguel Gomes, por 'Grand Tour'.

- Premio al Mejor Guion: Coralie Fargeat, por 'The Substance'.

- Premio Especial del Jurado: 'The seed of the sacred fig', de Mohammad Rasoulof.

- Premio del Jurado: 'Emilia Pérez', de Jacques Audiard.

- Premio a Mejor Actriz: conjunto de actrices de 'Emilia Pérez' -Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña, Selena Gómez y Adriana Paz-.

- Premio a Mejor Actor: Jesse Plemons, por 'Kind of Kindness'.

- Cámara de Oro a la Mejor Ópera Prima: 'Armand', de Halfdan Ullmann Tøndel, exhibida en la sección Un cetain regard.

Cortometrajes

- Palma de Oro: 'The man who could not remain silent', de Nebojša Slijepčević.

- Mención Especial: 'Mongrel', de Wei iang Chiang y You Qiao Yin.