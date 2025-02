El Papa visitará el lunes Cinecittà, la primera vez de un Pontífice en estos estudios

El Papa Francisco visitará el próximo lunes 17 de febrero Cinecittà y será la primera vez que un Pontífice acude a estos estudios de cine. El evento tendrá lugar en el marco del Jubileo de los Artistas programado en Roma del 15 al 18 de febrero, según ha informado el Vaticano.

Francisco se reunirá con una delegación de artistas y protagonistas del mundo de la cultura, con los trabajadores de Cinecittà y con sus familias. En total serán más de 700 personas. También se esperan cineastas internacionales como Tornatore, Burton, Ferrara, Bellocchio y actores como Monica Bellucci, Pierfrancesco Favino, Toni Servillo y Sergio Castellitto.

Por otro lado, el Vaticano ha informado de que en el marco de este jubileo se inaugurará un espacio de arte contemporáneo en Via della Conciliazione donde se expondrán los rostros de la comunidad penitenciaria Regina Coeli.

Pensar en Cinecittà evoca una Roma mítica, como se recordaba en un artículo de este mismo diario en 2016. "Es hacer volar la mente hacia una Italia de ensueño y dulce, pero también dura y triste. Realismo, comedia: desde los estudios de Via Tuscolana, todo fue posible", escribía por entonces Manuel Tori. Alberto Sordi, Vittorio De Sica, Sophia Loren, Aldo Fabrizi, Totò, Peppino De Filippo, Roberto Rossellini, Fernandel, Luchino Visconti, Gina Lollobrigida, Mario Monicelli, Claudia Cardinale, Anna Magnani, Sergio Leone, Vittorio Gassman. Y, por supuesto, Federico Fellini.

Eran los años 30, e Italia acumulaba altos índices de analfabetismo. La gestación de Cinecittà nace para imitar a Hollywood y entretener a los italianos en tiempos de autarquía: "El cinematógrafo constituye el instrumento más potente para la educación estética, moral y política del pueblo", aseguraba en aquel entonces Galeazzo Ciano, diplomático y político italiano... y yerno del Duce.

¿Pero qué tenía de especial Cinecittà? Ayer, al igual que hoy, dispone, en un mismo complejo, de todo lo necesario para desarrollar todas las fases necesarias para producir una película: preproducción, grabación, posproducción, montaje, doblaje, efectos especiales y los muy estimados talleres de artesanía. Via Tuscolana ha servido tanto para los spaghetti western de Sergio Leone como para la RAI.

Hoy, casi 90 años después, los estudios de Cinecittà se pueden visitar. Atravesando las calles internas, aparece el célebre Teatro 5: no es un estudio cualquiera, sino el preferido de Federico Fellini. Tras 50 años de carrera, confesó que vivió en un apartamento en su interior que mandó a construir, y que le permitía estar en el set con tan sólo levantarse. Fuera, hay una placa: "Cuando me preguntan en qué ciudad me gustaría vivir, si Londres, París, Berlín...Al final, tengo que ser sincero: Cinecittà. El Teatro 5 es mi lugar ideal. Es la emoción absoluta, el escalofrío, el éxtasis".