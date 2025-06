La película de Spielberg que Javier Bardem rechazó por ser en idioma extranjero

Javier Bardem es uno de nuestros actores más internacionales. No sólo ha cosechado grandes interpretaciones en la pantalla española, sino que también ha traspasado las fronteras con cautivadores papeles incluso en inglés. Véase, sin ir más lejos, su actuación en la serie de "Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez", de Ryan Murphy. No obstante, si bien actualmente poca cosa se le resiste a Bardem, quien algo quiere algo le cuesta, y hubo una ocasión en la que el actor llegó a rechazar un papel que le aseguraba el salto internacional. Más bien, Bardem rechazó nada menos que a Steven Spielberg.

El actor es un confeso admirador del director de "E.T." o "Indiana Jones", pero no por ello dejó de rechazar la propuesta del cineasta de que formase parte del elenco de "Minority Report", cinta de 2002 que protagonizaron Tom Cruise, Samantha Morton o Colin Farrell, entre otros. "En aquel entonces, me costaba dar el salto a una actuación en un idioma extranjero. Mi inglés es mejor ahora. Aunque no lo crean, es mejor", explicó en 2017 a "The Holllywood Reporter", durante el Festival de Cine de Toronto.

No por esta decisión, no obstante, Spielberg dejó de contar con el español: "Es una persona que lo ve absolutamente todo. Es un verdadero loco del cine mundial. Y, personalmente, es una persona muy cariñosa, amigable", aseguró Bardem en una entrevista en "Historia de nuestro cine", asegurando que el cineasta "sigue llamando y sigue preguntando y cuenta contigo".

Pero no por rechazar a Spielberg se quedó sin trabajo, pues sí apareció en una película que forma parte del imaginario cinematográfico español, y que además le valdría un Premio Goya. Se trata de "Los lunes al sol" (2002), cinta dirigida por Fernando León de Aranoa y que Bardem protagonizó junto a Luis Tosar. Este filme se alzóm, de ocho nominaciones, con cinco Premios Goya, entre ellos a Mejor actor para Bardem, a Mejor película o a Mejor director.