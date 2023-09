Premios Razzie: así son las 10 películas galardonadas por ser las peores de la historia del cine

Los Premios Golden Raspberry, más conocidos como Razzie o anti-Óscar, llevan celebrándose en Estados Unidos desde 1981. Se crearon con el objetivo de criticar, desde un punto de vista cómico, los peores actores y actrices, el peor guion y la peor película entre otros galardones.

Los premios Razzie también galardonan al peor director, la peor pareja en pantalla, el peor actor o actriz secundario y el peor remake. Y desde 2014, tienen un premio a la redención en el que rememoran a los actores que presentaron una mejoría en sus películas.

Así fueron los premios anti-Óscar 2023

La gala de este año se celebró el 11 de marzo en Los Ángeles. La academia galardonó a lo peor de la industria cinematográfica del año 2022. De esta manera, la peor película fue Blonde, el film sobre la vida de Marilyn Monroe interpretado por Ana de Armas para Netflix. Pero esta película no fue el único premio Razzie que se llevó, pues estuvo galardonada con tres más: peor guion, peor actor de reparto por Tom Hanks haciendo de Elvis y por peor combinación en pantalla debido a la escena de Tom Hanks con la cara llena de látex.

El peor remake fue para Pinocho, de Robert Zemeckis. La película Morbius también tuvo dos galardones: el peor actor principal por Jared Leto y la peor actriz de reparto por Adria Arjona. El peor director fue Colson Baker y Mod Sun por su película Good Mourning y el premio a la redención fue para Colin Farrell tras haber conseguido una nominación al Óscar.

Estas han sido las 10 peores películas de la historia del cine de los últimos años

En los últimos diez films premiados a la peor película con un Razzie de los últimos años, se encuentran películas que en su momento fueron muy taquilleras. Por ejemplo, entre los films estrenados en 2012, el galardón fue para 'La Saga Crepúsculo: Amanecer, parte 2'. La actriz Kristen Stewart fue galardonada con el premio a peor actriz junto a su compañero Taylor Lautner por peor actor secundario. Esta película también ganó el premio a peor dirección.

En 2013, el turno fue de 'Movie 43', una película que aunque tuvo a grandes actores como Richard Gere o Hugh Jackman, fue duramente criticada debido a su humor. Además de llevarse el galardón a peor película, también se lo llevaron a peor dirección y guion.

En 2014, 'Saving Christmas' fue la peor película de la industria cinematográfica con tres Rizzie más a peor actor, por Kirk Cameron, a peor pareja en pantalla y a peor guion. Un año que estuvo muy reñido con 'Transformers: La era de la extinción' que se llevó el premio por la peor dirección de Michael Bay y por peor actor secundario por Kelsey Grammer.

En 2015, la peor película fue '50 sombras de Grey', el film erótico basado en la novela de E. L. James que revolucionó las salas de cine. En ese año consiguió cuatro Rizzie más: a peor actor por Jamie Dornan, a peor actriz por Dakota Johnson, a peor guion y a peor pareja en pantalla.

En 2016, la galardonada a peor film fue 'Hillary's America: The scret history os the democratic party'. Se alzó con tres galardones más a peor dirección y a peor actor por Dinesh D'Souza y peor actriz por Rebekah Turner. Un año en el que 'Batman vs Superman: El amanecer de la justicia' también obtuvo cuatro Rizzie.

En 2017, la premiada fue 'Emoji: la película'. El film animado sobre emojis no gustó a muchas personas que la calificaron como peor película del año. También se llevó los Rizzie a peor dirección, peor guion y peor pareja en pantalla.

La peor película del 2018 fue 'Holmes y Watson' que protagonizaban una comedia basada en Sherlock Holmes. Sin embargo, para muchos fue una gran decepción por lo que también ganó el Rizzie a peor remake, así como el de peor dirección y peor actor secundario.

Llegó a las pantallas como la adaptación del famoso musical de Broadway, pero resultó ser la peor película de la historia cinematográfica de 2019. 'Cats' ganó seis premios en total: peor dirección, peor actor y actriz secundarios, peor guion y peor pareja en pantalla.

El documental de 'Absolute Proof' se alzó en el año 2020 a peor película, además de obtener el premio a peor actor por la interpretación de Mike Lindell. Año en el que '365 días' y 'Las aventuras del doctor Dotlitte' también se llevaron un Rizzie.

En 2021, el galardón a peor película fue para 'Lady Di: El musical' que consiguió cinco Rizzie a peor dirección, peor guion, peor actriz por Jeanna de Waal y peor actriz secundaria por Judy Kaye.

Estas han sido las diez peores películas desde 2012 junto con 'Blonde', la última galardonada de todas las emitidas durante el año pasado. La lista es larga desde que estos premios realizasen su primera edición en 1981. Así, otras de las peores películas han sido 'Transformers: La venganza de los caídos' (2009), 'Dirty Love' (2005) o 'The Postman' (1997).