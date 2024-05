Putin "muere" en el "final feliz" de una película hecha con inteligencia artificial

El director polaco Patryk Vega, conocido como Besaleel, estaba trabajando en una película biográfica sobre el presidente ruso Vladimir Putin y las profundidades de su retorcida psique, pero, según explica irónicamente el cineasta, la persona real "no estaba disponible" para aparecer en su cinta, titulada "Inside the mind of Putin". Así que decidió sortear las dificultades utilizando la inteligencia artificial y colocando su imagen gracias a un "deepfake". El resultado es un filme que se acaba de presentar en el Mercado del Cine en Cannes y que termina con, según su director, un "final feliz": Putin muere.

"¿Llamé a Putin y le pedí si quería participar? Vaya broma", ha dicho riendo el director polaco, autor de películas de género negro. "Invitar a Putin al estudio para hacer las tomas no era una opción y los materiales de archivo disponibles en la red no permitían entrenar un modelo de alta resolución adecuado para uso cinematográfico", explica Vega, que presume de haber realizado "el primer filme que utiliza esta tecnología". El efecto, según quienes han podido verlo, es sorprendente. Se ve a Putin tal y como sale en sus apariciones públicas, pero también con pañales manchados de heces o tocando el piano.

La película también ha sido proyectada a los soldados que han luchado en el frente de Kiev, pero está previsto que llegue a las salas en septiembre (el 26, según lo previsto). Según el comunicado oficial, la película busca contar la vida íntima y la psique del líder ruso, que en marzo de este año volvió a consagrarse ganador en las urnas. El resultado es una mezcla de thriller político y retrato psicológico durante seis décadas. "Quería meterme en la cabeza de Putin. No es simplemente un tipo que está loco, aunque, en su psicología, todo gira alrededor de su ego", asegura el director, que tuvo la idea poco después del inicio de la guerra en Ucrania, en febrero de 2022.

La película transcurre por distintos escenarios, como varios enclaves de Rusia, Israel, Siria, Jordania, Polonia, Israel e incluso de Ucrania, y muestra las tensiones internas de la política rusa que motivan el conflicto bélico. Al final, Putin muere. "Tenía que ser un final feliz", explica el cineasta. ¿Está el cineasta preocupado por el estreno? "No, Putin tendría que tener miedo de mí".