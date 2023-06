Crítica de "El fantástico caso del Golem": derivas del post-humor ★★★1/2

Inspirándose en una leyenda judía, el escritor austríaco Gustav Meyrink creó “El Golem” a imagen y semejanza de ese hombre moderno en crisis que, sumido en los horrores de la Primera Guerra Mundial, se convertía en autómata anestesiado que obedece las órdenes de sus amos y señores sin pensar en las consecuencias. Los restos de ese mito, adaptado ahora al retrato de una generación que se deja llevar por las inercias del destino, se consumen en una comedia tan desconcertante como “El fantástico caso del Golem”, primera incursión en el (relativo) ‘mainstream’ de los Burnin’ Percebes después de las marginales (y estupendas) “Searching for Meritxell”, “IKEA2” y “La reina de los lagartos”.

Si en la primera secuencia el mejor amigo de Juan (Brays Efe) se cae accidentalmente de una azotea y se parte en mil pedazos, la misma lógica de la película rompe el desarrollo de esa premisa imposible en una miríada de fragmentos, cada vez más bizarros, que conducen la filosofía atónita, entre costumbrista y alucinada, del post-humor a una trama que reivindica, no sin ironía, la necesidad de tomar las riendas de la propia vida a partir del compromiso con el mundo que nos rodea. No deja de ser significativo que ahora los Golem, esos colosos de arcilla, no sean los gigantes sin alma de Meyrick sino amigos para siempre que consuelan nuestra soledad. Será que los Burnin’ Percebes son más sentimentales de lo que quieren aparentar.

Lo mejor:

Es una propuesta radicalmente distinta a las comedias españolas estándar.

Lo peor:

No todas las ocurrencias de la película están a la altura de su punto de partida.