Laporta enciende al independentismo al tapar una estelada en un acto del Barça

La “guerra de banderas” forma parte del deporte español desde hace décadas. Los sectores más radicales del soberanismo catalán y vasco siempre han visto las competiciones deportivas como una plataforma para lo que ellos llaman la “internacionalización del conflicto”. Si en las celebraciones del título de Liga se montaba un lío monumental tras el gesto de Íñigo Martínez en la rúa del FC Barcelona, ahora ha sido Laporta el que ha vuelto a generar un gran revuelo al tapar un estelada en un acto del FC Barcelona.

Cientos de socios, peñistas y aficionados del FC Barcelona, encabezados por el presidente azulgrana Joan Laporta, completaron ayer la Marxa Culer hasta la Abadía de Montserrat, una caminata colectiva enmarcada dentro de los actos del 125º aniversario del club catalán. Más de la mitad de los participantes partieron durante la noche del viernes desde el Estadio Johan Cruyff, y tras casi 47 kilómetros de ruta este sábado se reencontraron en Montserrat con quienes realizaron la caminata corta, de poco más de seis kilómetros, saliendo desde Collbató a primera hora de la mañana. Los socios fueron recibidos con bailes y animación a cargo de la Comparsa Blaugrana y un pasacalle con bastoners.

Los directivos azulgranas Elena Fort y Josep-Ignasi Macià, junto con el comisionado del 125 aniversario, David Carabén, entregaron una medalla a cada participante. También se expusieron los trofeos ganados esta temporada por los primeros equipos de fútbol masculino y femenino. Al mediodía, Laporta y el padre abad Manel Gasch presidieron el acto conmemorativo de la Marxa Culer, que comenzó con un vídeo que recoge el hermanamiento histórico entre el Barça y Montserrat. "La Marxa Culer simboliza el hermanamiento de dos instituciones comprometidas con la catalanidad, la cultura, la lengua, los derechos y las libertades de Cataluña y, al mismo tiempo, con una vocación abierta, global e integradora", indicó Laporta.

El polémico gesto de Laporta

Sin embargo, el protagonismo no ha estado en el acto en sí sino en el polémico gesto de Joan Laporta con la estelada que ha incendiado al independentismo. El mandamás culé no quiso verse envuelto en polémicas. Posó con los allí presentes, en la plaza del museo de la Abadía, después de intentar manejar al gegant de Joan Gamper, y desde atrás pasaron la bandera. Laporta deslizó un leve "no" y, a la hora de posar la foto, la agarró de un extremo y la enrolló para evitar que se viera la estrella.

La imagen del presidente culé tapando la estelada no pasó desapercibida y ha provocado un gran revuelo en redes. "Es vergonzoso. ¿Por qué tapas la bandera que representa a gran parte del barcelonismo?", "Tenemos al enemigo en casa" o "Con Iñigo llegaste tarde" son algunos de los comentarios que ha inundado las redes.