El Gobierno, en manos de Koldo: la declaración clave en el Supremo que puede dar jaque mate a Sánchez

La próxima visita de Koldo García al Tribunal Supremo marcará el futuro de Pedro Sánchez. Su comparecencia, que el juez fijó para el 24 de junio tras los nuevos indicios aportados por la UCO, es determinante para Moncloa, ya que tiene en su mano confirmar los audios que él mismo grabó y en los que deslizó supuestas gestiones de dudosa legalidad para el presidente del Ejecutivo.

Consciente de ello, el que fuera mano derecha de José Luis Ábalos ya ha movido la primera ficha. Su defensa pidió el viernes al juez que aplace la cita del 24, en la que está convocado también el exministro de Transportes. El abogado de Koldo alegó que esta citación se solapa con otras señaladas en la Audiencia Nacional, también sobre el caso Koldo. En concreto, relacionadas con la contratación de Jesica Rodríguez en dos empresas públicas.

De aceptar su petición, Koldo y Ábalos ganarían tiempo antes de volver al Supremo y, lo más importante, comparecerían después de Santos Cerdán, que está convocado para el 25 de junio. Lo que argumente el "ex número tres" del partido en sede judicial puede marcar su estrategia de defensa, en un momento en que la causa pone el foco ya en una presunta financiación irregular del PSOE. No obstante, no se prevé confesión alguna por parte de Cerdán, especialmente tras elegir como abogado a un penalista muy vinculado al PSOE.

La exmujer y el hermano de Koldo

Aunque el escenario es muy incierto, Koldo podría dar un vuelco a la causa y comenzar a tirar de la manta. Desde su detención en febrero de 2024 ha mantenido absoluto silencio en relación con los audios que él mismo grabó y que acorralan a Santos Cerdán. Eso sí, lleva meses intentando recuperar a la desesperada los discos duros que contenían dichas grabaciones y cuyo estudio han propiciado un giro de 180 grados a la causa.

Y esto es solo el principio. Fuentes de la investigación confirman a LA RAZÓN que todavía sigue quedando mucho material pendiente de analizar. Además, ahora se abre una línea nueva de investigación que trasciende a la actuación de José Luis Ábalos y que pone el foco en el Gobierno y en Ferraz, pues la inminente imputación de Santos Cerdán provocará que, de los cuatro investigados en estas diligencias del Tribunal Supremo, dos sean exsecretarios de organización de la formación socialista.

Esquema pagos Santos Cerdán LR

Además, el ya conocido como "informe Cerdán" también va provocar movimientos hasta ahora desconocidos. Fuentes de toda solvencia explican a este medio que Koldo García aguardaba a este nuevo oficio policial para mover ficha. Los indicios desvelados por los investigadores son tan solventes que queda poco margen de maniobra. Además, en su caso hay un factor determinante que puede inclinar la balanza y es la implicación en la causa de su exmujer, Patricia Úriz, y de su hermano, Joseba García.

Ambos figuran como investigados en el procedimiento inicial que se abrió en la Audiencia Nacional y que seguiría allí de no haber sido por la aparición de Ábalos. En ese sentido, Koldo tiene que decidir qué vía tomar porque su estrategia de defensa puede afectar tanto a su expareja, que también consiguió un enchufe en el Ministerio de Transportes, como a su hermano. Joseba García está especialmente señalado por sus viajes a República Dominicana en los últimos meses de 2021. Aunque él negó que fuera a por metálico, una testigo asentada allí reconoció ante el juez que le dio los billetes en mano dando validez a las acusaciones de blanqueo de capitales. Además, el testimonio tiene soporte en las escuchas de la UCO, en las que se les 'cazó' recogiendo un sobre de 10.000 euros.

La "gestión" a Pedro Sánchez

Con todo, lo verdaderamente esclarecedor para la UCO han sido las grabaciones que él mismo efectuó y que atesoraba en su casa como una "garantía" (en palabras de los agentes) ante la posibilidad de que se produjera un escenario como el actual. Cabe recordar que en su primera cita en el alto tribunal, en diciembre, negó la mayor y descartó irregularidad alguna con los contratos de mascarillas.

Koldo cerró filas con su exjefe, que también declinó haber percibido comisiones o haber amañado obra pública. Sin embargo estas grabaciones hasta ahora ocultas llevan la causa a otro nivel y ponen el foco ya en Sánchez. Entre los "nuevos hechos delictivos" por los que le preguntará el magistrado Puente destacan dos conversaciones de especial gravedad.

La primera de ellas alude a una presunta "gestión" que Koldo García habría realizado para el presidente del Gobierno y, tras la cual, habría "desaparecido". En conversación con Santos Cerdán, le trasladó que había cumplido órdenes "de arriba" y que, pese a ello, le querían "muerto". "Yo estoy escondido en una puta esquina, yo hice absolutamente todo lo que me han pedido, incluso a él (Sánchez), porque él, porque él me pidió unas cosas a través de Jose (Ábalos) ¿vale? Las hice y he desaparecido. Yo nunca he dado un problema", dijo.

"Yo tengo todas las barbaridades de Santos"

La segunda se refiere a una conversación con Ábalos en la que le reconoció haber cometido supuestas irregularidades para Cerdán. Cuando la relación entre Cerdán y Koldo hacía aguas, éste le dio a su exjefe el primer aviso a navegantes. "Yo tengo dos móviles de Santos, de todas las barbaridades y lo tengo ahí (...)", le confesó. Koldo aseguró a Ábalos que guardaba todas las charlas excepto las mantenidas con él. "Lo tuyo está todo borrado", le dijo. Le mintió.

"Para mí eres sagrado. Santos es un hijo de puta que no me coge el teléfono después de todo lo que he hecho por él, y te garantizo que no te puedes ni imaginar. Porque lo tuyo es un juego de niños comparado con él. Porque hay cosas mucho más graves en lo que ha hecho él", expuso.

A todo ello se añade su confesión acerca de que sabía que la UCO le estaba investigando por esta causa. Ya en los primeros informes policiales se alude a la existencia de un "chivatazo" a Koldo García y Víctor de Aldama que puso en jaque las pesquisas sobre los contratos de mascarillas. Estos audios confirman dicha teoría y agravan más la cuestión puesto que, siempre según Koldo, se sabía en Moncloa y en Ferraz.

El chivatazo a Koldo

Según le trasladó a Santos Cerdán, tuvo conocimiento de que estaba bajo el foco de la UCO cuando descubrió a dos agentes siguiéndole. Su reacción fue ir a hablar con un alto mando de la Guardia Civil para advertirle que podría terminar cogiendo la "escopeta" o el "subfusil". "No, no jodas más de la cuenta, digo, no vaya a ser que se me crucen los cables", recoge el audio. Siempre según su testimonio, la investigación no se centraba en él, sino en 28 personas, incluido Salvador Illa, entonces máximo responsable del Ministerio de Sanidad que firmó los principales contratos de mascarillas con proveedores asiáticos.

"Es que a mí me avisaron de que te iban a imputar por la Guardia Civil", le replica Santos Cerdán en un momento de la conversación. Al exasesor de Transportes no le sorprendió. Al contrario, le dijo que él ya lo sabía y que se lo hizo llegar a Sánchez. Por el camino se enteraron también Óscar López (entonces director de gabinete de Presidencia del Gobierno) y Antonio Hernando.

Se trata de extremos de especial gravedad que, de confirmarse, elevarían la causa a una nueva dimensión, con el foco puesto en Sánchez y en Moncloa. Además, a ello se suma el papel que pueda jugar en esto Víctor de Aldama. Sus confesiones (algunas de ellas incriminatorias) comienzan a cobrar fuerza en la causa toda vez que se está demostrando la veracidad de las mismas.