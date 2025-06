Jarro de agua fría de la FIA a Fernando Alonso tras el GP de Canadá

El piloto británico George Russell (Mercedes) se impuso este domingo en el Gran Premio de Canadá dominando desde la pole hasta una bandera a cuadros con coche de seguridad tras el fiasco de Lando Norris (McLaren), mientras que los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) terminaron séptimo y décimo. La décima cita del Mundial supuso la cuarta victoria de Russell en la Fórmula 1, por delante de Max Verstappen (Red Bull), y una sonrojante actuación de McLaren, con sus dos monoplazas envueltos en un accidente a tres vueltas del final cuando Norris quiso adelantar a su compañero y líder del Campeonato Oscar Piastri, cuarto. El otro Mercedes, Kimi Antonelli, completó el podio.

Alonso acabó séptimo, pero tras la carrera el resultado debía mejorar o al menos eso era lo que esperaba el asturiano. Hasta siete pilotos estaban bajo investigación por adelantamientos bajo régimen de coche de seguridad, entre ellos tres que cruzaron la meta por delante suyo: Andrea Kimi Antonelli, Charles Leclerc y Oscar Piastri. Si alguno recibía una sanción de tiempo —por ejemplo, diez segundos—, el bicampeón del mundo podía escalar incluso hasta la cuarta posición, a las puertas del podio.

"Tenemos ahí unas investigaciones, al parecer por adelantar con Safety Car. Creo que eso no es negociable. Si adelantas con bandera amarilla y todo el volante lleno de Safety Car, tendría que haber alguna penalización. Esperemos que no sea una de esas veces que a la próxima digan 'acordaos que no se puede adelantar con Safety Car' y hoy no hacemos nada", afirmó el piloto tras la carrera.

La FIA no hace caso a Alonso

Y sus malos presagios se han cumplido. Sólo Norris ha sido penalizado, tras ocho investigaciones en Canadá. Recibe 5 segundos, que no valen para nada pues ya había abandonado. El resto sólo reciben advertencias por irregularidades bajo el coche de seguridad.

La FIA resolvió en todos los casos que : "el piloto adelantó a otros coches tras la bandera a cuadros, mientras las señales del Safety Car seguían activas, tras un incidente en la recta de meta que involucró al Coche 4 (Lando Norris) y al Coche 81 (Oscar Piastri). Si bien adelantar tras la bandera a cuadros no es inusual, está prohibido en caso de banderas amarillas, Safety Car o procedimientos de Safety Car Virtual. Si bien los pilotos eran conscientes de la ubicación del incidente, no podían saber si se estaban enviando equipos de emergencia o comisarios a la pista, por lo que deben proceder con precaución".

"Por lo tanto, hemos dado una advertencia al piloto en cuestión, así como a los demás competidores. Nuevas infracciones pueden conllevar sanciones más severas", concluyó el comunicado que a buen seguro no habrá gustado nada a Fernando Alonso.

Tampoco fue admitida la protesta de Red Bull. La protesta formal por una acción de Russell bajo coche de seguridad, alegando un frenazo del inglés para provocar que Max le adelantara y forzar a sí su sanción ha sido considerada "infundada".