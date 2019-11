Del Caníbal Lecter al ecologismo

La gran mayoría de los novelistas suelen tener en la vida una buena idea y luego variaciones sobre el mismo tema. Hay otros que reducen su producción a un feliz hallazgo del que quedan prendidos, incapaces de salir de ese anillo de Moebius en el que viven atrapados. Felizmente, porque algunas ideas les producen millones. Este es el caso de J. D. Salinger, que solo tuvo una y publicó una sola novela, se hizo millonario y luego se escondió. Igual que Thomas Harris, autor de seis best-sellers, cuatro de ellos dedicados al monstruoso personaje de Hannibal Lecter, para desaparecer a continuación.

Trece años después de cerrar el cuarteto de Lecter con la precuela «Hannibal: El origen del mal» (2006), Harris presenta «Cari Mora», de apenas trescientas páginas de esponjada tipografía. Tan mínima en su estructura narrativa como literariamente enjuta. Comparada con los asfixiantes tochos de la saga del psiquiatra caníbal, agotadores a fuer de interminables, «Cari Mora» participa de las virtudes de Elmore Leonard, pero con una elaboración literaria tan seca y desnutrida que dejan en el lector una sensación de apunte o borrador de algo que no supera el esquema.

Una novelita insustancial

Los fans del creador del monstruo más famoso después de Jack El Destripador y Drácula se enfurecerán. Quienes busquen emociones fuertes mirarán sus pocas páginas y enjundia y no darán crédito al desfalco. Pero a los prudentes no les parecerá mal este despojamiento de Thomas Harris, su esquematismo y tiros certeros cuando toma el rábano por las hojas y lo sacude con furia. El resto se preguntará por qué Thomas Harris ha publicado esta novelita insustancial, y no encontrarán respuesta.

De nuevo, dos personajes se enfrentan. Calcomanías del degenerado Lecter y la valiente Clarice Starling. Son el asesino Hans-Peter Schneider, mente criminal que descuartiza a mujeres para vender sus miembros a fetichistas y trafica con órganos, y la colombiana Cari Mora, una superviviente que ha escapado de la guerrilla del FARC y sobrevive en Miami a tiro limpio. Suena a chiste, aunque Hans-Peter es el primer asesino en serie ecologista: descuartiza a sus víctimas con una máquina de cremación líquida que las disuelve en sosa cáustica y luego las vierte en el váter para no dañar el medio ambiente. El resto es poco más que un esquema de novela sin argumento, sin tripas ni tensión, apenas dos sacudidas brutales que recuerdan al Harris de «El silencio de los corderos» (1991), promesas de una obra que nunca llegó a redondear por lo poco que tiene que contar.

Lástima que el recurso a la síntesis narrativa de Elmore Leonard, incluidos los malvados que trafican con órganos salidos de «Raylan» (2012), no fuera el inicio de un nuevo estilo para Harris, alejado de la pesadez de «Hannibal». En cuanto al monstruo, cuantos sigan a quien ha creado a Lecter, les parecería poco más que aperitivos veganos y tapas de autor para el insaciable caníbal.