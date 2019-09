El Parlamento británico está lleno de monos

En 2002, Banksy pintó por primera vez a un chimpacé con un cartel colgado y a todos nos pareció muy mono. El letrero decía: «Ríete, pero un día estaremos al mando». Desde entonces, nuestros primos hermanos evolutivos han aparecido en sus trabajos de parodia política, y en 2009 dieron el salto a la pantalla grande: «Devolved Parliament» es el lienzo de mayor tamaño que ha realizado el artista inglés y que ha convertido la distopía simia en realismo. La obra presentaba la absoluta inoperancia política y ha dejado de ser una fábula sino la realidad del Telediario.

Sin embargo, esta ópera bufa del británico sigue ofreciéndonos actos de verismo cómico y nos regala un aria carnavalesca el próximo 28 de septiembre, cuando se exponga la pieza en Sotheby's, en Londres, a menos de dos kilómetros del Palacio de Westminster, cerrado por incompetencia. Cualquiera podrá comprobar la semejanza entre este parlamento primate tan inútil como el que ocupan los asamblearios de la Cámara de los Comunes y todo apenas unos días antes de la fecha crucial del 3 de octubre, el Día del Brexit. Pero queremos para esta comedia un final realmente en alto, un redoble de tambores: la pieza sale a la venta el día D, en la Subasta de Arte Contemporáneo que Sothebys celebra en la capital del Imperio Británico y antropoide anglosajón.

La obra tiene un precio estimado de venta entre 1,5 y 2 millones, por supuesto, de libras. Queda por ver si Banksy se guarda alguna carta de «performance» para el día de la puja, como ya hiciera con «Niña con globo», que, tras ser adjudicada por 1,04 millones de euros, se autodestruyó o más bien se transformó en directo en otra pieza, titulada «El amor está en la papelera» cuando se hizo jirones. Otros dos grabados de la obra de la niña con el globo vuelven a subasta el próximo 24 de septiembre en otra de las grandes casas de subastas, Christie's, con el globo en color rojo o dorado.

En el primer caso, el precio oscila entre las 150.000 y 250.000 libras, mientras que en el segundo el valor se sitúa entre las 50.000 y 70.000 libras. El título que Banksy ha dado a la puja es «I can’t believe you morons actually buy this shit», que se puede traducir por «no me puedo creer que vosotros, imbéciles, compréis esta mierda». Aunque, si hay monos en el Parlamento Británico, en el Congreso de los Diputados hay...