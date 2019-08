Elcano, una epopeya histórica

Pasado mañana, 10 de agosto, se cumplirán 500 años de una epopeya gigantesca que marcó un hito en la historia universal. Ese día de 1519, con el apoyo del emperador Carlos V, comandados por Fernando de Magallanes, una flota de cinco navíos –el Trinidad, San Antonio, Concepcion, Santiago y Victoria–, con una dotación de 247 marineros, salía del puerto de Sevilla rumbo a Sanlúcar de Barrameda para completar el avituallamiento.

Tras la muerte de Magallanes, Juan Sebastián Elcano tomaría el relevo, y al mando de la Victoria completó la primera circunnavegacion a la Tierra. Regresarían a España en 1522 solo 34 hombres de los 247 iniciales.

Precisamente, el pasado 22 de julio se cumplió el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna. Sin ánimo de devaluar la importancia de este hecho, en términos de contexto histórico fue más transcendente para la humanidad la circunnavegación de la Tierra.

Los estadounidenses lo están celebrando como merece, y nosotros deberíamos aprender –por una vez– a honrar las proezas realizadas por compatriotas nuestros.

España tiene una historia tan extraordinaria que sus enemigos han querido oscurecerla con la leyenda negra. Efemérides como ésta son una oportunidad de oro que no podemos desaprovechar para dar a conocer nuestra auténtica historia. Porque tengamos presente que no se puede querer lo que no se conoce, y no se defiende lo que no se ama.