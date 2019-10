Este piano (y el violín) los hice yo

Todo alimentado por sus más de 20.000 empleados. La mayor parte se vende en los Estados Unidos, donde parecen tener más apetito por la creación de música que en cualquier otro país. Hablamos de 7.000 millones de dólares. Total nada. El resto del mundo palidece comparado con los Estados Unidos, en lo que a ventas de instrumentos musicales se refiere. Dato curioso es China. Que el gigante asiático suponga una fracción del total de Estados Unidos es sorprendente, y probablemente significa que las compañías americanas como Gibson y Fender no están haciendo un buen trabajo en exportación. Otros, más mal pensados, interpretan que existe algún tipo de mareas interesadas por parte del gigante comunista contra estas grandes compañías americanas. Un dato nada baladí es que las grandes superficies que hacen de intermediarias se han tragado a los pequeños comercios, a los vendedores de toda la vida. Por no hablar de las tiendas on line. Ellas son las que marcan el ritmo –nunca mejor dicho– a la hora de comprar instrumentos en internet. Por el camino, se han quedado atrás los consejos del comerciante de toda la vida, el experto que conocía a muchos de sus clientes, a los virtuosos... La cuenta de resultados manda. La técnica vuelve a ganar la partida a la tradición. De nuevo.