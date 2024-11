Una extremeña revela las palabras en castellano que ha aprendido viviendo en Valencia: "esto no lo decimos igual"

En un video de TikTok, la usuaria @clauupinna ha compartido su experiencia sobre las diferencias lingüísticas que ha encontrado entre Extremadura y Valencia tras un año viviendo en esta última región. Este intercambio cultural, según comenta, le ha dejado un buen repertorio de palabras y expresiones que son comunes en Valencia, pero que en su tierra natal se expresan de otro modo muy diferente.

¿Aceitunas u olivas?

La creadora de contenido comienza con unas de las diferencias más polémicas. En Valencia muchos llaman "olivas" a lo que siempre ha conocido como "aceitunas". Reconoce que el debate "aceitunas vs. olivas" es amplio y no exclusivo de la región valenciana, pero se declara fiel defensora de su término original como extremeña: "Son aceitunas, aceitunas", recalca en su video.

De "fregona" a "mocho"

Otra palabra que ha llamado su atención es "mocho", como se le dice en Valencia a la fregona. Para ella, esta palabra era completamente nueva y desconocida hasta que llegó a la Comunidad Valenciana. Esta diferencia entre términos de uso cotidiano es, según cuenta, un motivo frecuente de risas entre sus compañeros.

La confusión entre "afila lápiz" y "sacapuntas"

La tiktoker también relata cómo se sintió confundida al darse cuenta de que en Valencia llaman "sacapuntas" a lo que ella siempre ha llamado "afila lápiz". Esta variación la llevó a ser objeto de bromas en la universidad, ya que sus compañeros valencianos no lograban entender de qué hablaba. "Desde pequeña siempre he pedido un afila lápiz en clase", dice, por el desconcierto que esta palabra le causó.

De "pan de pipas" a "rosquilletas"

Otra de las diferencias es la palabra "rosquilletas", que en Valencia se usa para referirse a los palitos de pan, a menudo con pipas o incluso recubiertos con chocolate. Para @clauupinna, estos siempre han sido "pan de pipas" o "pan de pipas con cosas". A pesar de no acostumbrarse del todo al nuevo término, entiende que es parte de las expresiones locales.

"Me he chopado" vs. "me he empapado"

Además, cuenta que en Valencia ha aprendido a decir "me he chopado" cuando está completamente mojada por la lluvia, una expresión que, según sus compañeros, es la forma habitual de describir esa situación. Para la influencer, sin embargo, siempre ha sido "me he empapado", una palabra que ha usado desde pequeña en Extremadura.

"Papas" en lugar de "patatas fritas"

En Valencia, las patatas fritas de bolsa son conocidas como "papas", mientras que en Extremadura siempre las han llamado "patatas fritas". Esta distinción, aunque puede parecer pequeña, ha dado pie a más de una confusión y alguna que otra broma con sus compañeros, quienes le explican que para ellos "papas" es la forma natural de referirse a este snack. La tiktoker, sin embargo, se muestra firme en su postura, destacando que "unas lights no son papas, son patatas fritas".

"Las niñas" frente a "las chicas"

Algo que también causa curiosidad entre sus compañeros es el uso de "las niñas" para referirse a sus amigas. En Valencia, la expresión más habitual es "las chicas", lo que parece ser otra diferencia cultural que se suma a su lista.

El uso de "enreda" para describir a una persona inquieta

También señala la palabra "enreda", la cual se emplea en su región para referirse a una persona nerviosa o inquieta. Este término también generó incertidumbre entre sus compañeros, quienes no estaban familiarizados con esta palabra.

Diferencias que enriquecen el idioma

Aunque @clauupinna subraya que estas palabras no representan exclusivamente ni a Extremadura ni a Valencia, sí reflejan cómo el lenguaje cambia según cada región y cómo cada lugar imprime su propio sello en la manera de expresarse. Descubrir todas estas variaciones puede ser una ventana hacia la diversidad y riqueza lingüística que existe en España, donde el idioma se adapta y evoluciona en función de las costumbres locales, expresiones heredadas y usos populares.