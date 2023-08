A favor de "Barbie"

He ido a ver Barbie dos veces: la segunda me gustó.

La primera vez fui porque Pedro Narváez me encargó un artículo. Sospecho que lo hace cuando sabe que no me va a gustar la peli. Ya me lo hizo con la del James Bond moñas y con todas las de Almodóvar. Todo lo que apeste a woke, me toca. Le gusto cabreada. Esta vez, sobreviví a una marea de seres humanos, de todo sexo y tamaño, vestidos de rosa. Yo iba sola, de negro, con una libretita y un boli para tomar notas. Parecía Miércoles Adams en el Planeta de Algodón de Azúcar. Salí de mala leche, con el nihilismo por las nubes y la misantropía disparada.

La segunda vez fui porque mi amiga S. quería ir con algunas de mis personas favoritas de menos de doce años y me apunté. Compramos entradas a una hora poco recomendable para la edad de esas personitas y en la sala vip, esa en la que las butacas son más cómodas que el sofá de cualquier casa, se tumban del todo, hay poca gente y tienes una mesita para dejar todo lo que quieras: palomitas, chuches, nachos, cerveza, fotos de la familia. El sonido era envolvente; la temperatura, perfecta. Se estaba tan bien que vi Barbie por segunda vez como podría haber visto John Wick (1, 2, 3 y 4) por novena. Me lo pasé pipa: si no te la tomas en serio, si obvias el pretendido mensaje profundo y neofeminista de la directora, si pasas por alto las incongruencias en la trama, lo pueril del planteamiento, y te concentras en la estética y en lo bueno que está Ryan Gosling; si estás tumbada en una butaca comodísima, hinchándote a nachos y disfrutando de los números musicales y de unos Ken muy Zoolander, es divertidísima.

Me ha pasado con Barbie (la segunda vez, no la primera) lo que con aquella miniserie sobre el rey y Letizia cuando era príncipes: que es mejor verla como la involuntaria comedia que es, no como lo que pretende ser. Eso sí, no la veré una tercera. Prefiero repetir con John Wick.