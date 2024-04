Dos premios nobel de literatura, Orhan Pamuk y Wole Soyinka, en el Festival Internacional de Poesía de Granada

Pero no está siendo una edición más porque, más, no se puede pedir para celebrar este aniversario porque contar con dos premios nobel de literatura Wole Soyinka, Premio Nobel de Literatura en 1986 y Orhan Pamuk Premio Nobel de litetarura en 2006 no se da en todos los cumpleaños. Soyinka, que fue el primer escritor africano de la historia en conseguir el premio Nobel de Literatura, ha charlado con la co-directora del Festival y catedrática de la Universidad de Granada Remedios Sánchez, quien ha recordado que Soyinka trata de hacer a través de su obra “casi una radiografía de la sociedad”.

El nobel ha explicado que toda la literatura que conoce analiza constantemente el mundo en que vivimos: “y a veces lo que vemos es un microcosmos de esa realidad y otras un amplio panorama; incluso los poemas de amor que son algo tan personal en cierto modo también llegan a interrogar el mundo”. Es más, ha añadido que “hasta el aire que respiramos, si lo miramos bien es un análisis de la realidad en que vivimos, así que la literatura también lo es”. Preguntado sobre si sirven los mitos del pasado para interpretar los del presente, mucho más cambiantes, el autor ha señalado que “la mitología es algo universal, pero que habría que diferenciar entre mitos humanos y mitos antihumanistas”. En este punto, ha desvelado cuál es su deidad preferida, su demiurgo particular: “Oggun, el dios del hierro, y las demás deidades que rodean a ésta procuran que no sea algo estático”. Sobre las guerras actuales y el hecho de que el mundo se conmueva tan poco ante tantas muertes, el autor de ‘Aké, los años de la niñez’, ha admitido que se trataba de “una gran pregunta en un momento muy crítico para el mundo”. Al mismo tiempo, ha confesado que le parece “muy difícil de comprender ese daño intencionado de quienes matan a los niños en estos conflictos”. Y ha advertido en este punto de que “la religión se está volviendo cada vez más y más fundamentalista en esta época que es a la vez científica”. Soyinka, que luego ha recordado su paso por la cárcel y los tres capítulos de uno de sus libros que escribió a escondidas durante su encierro, ha criticado que después de haber vivido dos guerras mundiales, exista ahora “un Vladímir Putin con todo lo que sabemos ya sobre historia”. Así, ha ensalzado que cualquiera sabe que con bombardeos como los de Gaza se va a matar a niños. “Y esto se produce en una época en que estamos viendo posibilidades de cómo conquistar el espacio y somos incapaces de ver la santidad de la vida humana en la tierra… Y espero que no haya especies como nosotros en el Universo en ese sentido”, ha continuado. El nobel, antes de realizar todas estas consideraciones, ha deleitado al público recitando algunos de sus poemas.

Wole Soyinka, es dramaturgo, poeta y ensayista nigeriano. Su obra es conocida por su enfoque en la crítica contra los regímenes opresivos y por abordar las complejidades de la sociedad africana. Soyinka ha sido un crítico vocal de varios gobiernos autoritarios en Nigeria, lo que le ha llevado a enfrentar arrestos y exilio. Su activismo político se refleja en muchas de sus obras, donde desafía a la opresión y promueve la justicia y los derechos humanos. Ha escrito para varios generos, el teatro, la poesia, ensayo, memorias. Muchas de las obras de Soyinka exploran las consecuencias del colonialismo y los desafíos del post-colonialismo. Se ocupa de la tensión entre las tradiciones africanas y las influencias occidentales, y cómo estas dinámicas afectan a las sociedades africanas contemporáneas Cuando escribe utiliza el simbolismo y la ironía para cuestionar la autoridad y revelar verdades incómodas sobre el poder y la política.

Orhan Pamuk, Premio Nobel de Literatura

Las obras de Pamuk son conocidas por su profundidad temática y narrativa, explorando cuestiones de identidad, historia, religión y la tensión entre Oriente y Occidente. Su escritura es apreciada por su capacidad para entretejer historias personales con complejas narrativas sociales y políticas. Además de su éxito literario, Pamuk ha sido un firme defensor de la libertad de expresión. Estos son detalles de algunas de sus obras, una novela histórica que trata sobre la identidad y la autoridad a través de la relación entre un esclavo italiano y su amo otomano. "El Castillo Blanco", "Me llamo Rojo" : Un misterio literario ambientado en el Imperio Otomano, rico en reflexiones sobre arte, religión y amor, "Nieve" Un análisis de la política y la identidad individual en la Turquía moderna, situado en la remota ciudad de Kars, que explora las tensiones entre el secularismo y el fundamentalismo islámico, "El museo de la inocencia": Una historia de amor obsesivo que también sirve como crónica social de Estambul desde 1975 hasta principios del siglo XXI. "Estambul: Ciudad y recuerdos" Una memoria personal y cultural de la ciudad de Estambul, donde Pamuk ha vivido toda su vida.

La tarde del martes tendrá varias citas importantes en distintos espacios de la ciudad. En el Centro de Lenguas Modernas ofrecerán una charla los escritores Manuel Vilas y Ana Merino mientras que en el Centro Federico García Lorca se sucederán a lo largo de la tarde una conversación bajo el epígrafe de “Maestros del cuento español contemporáneo” entre Carlos Castán y Javier Sáez. Esa misma tarde se podrá escuchar a varios poetas como el argentino Leopoldo 'Teuco' Castilla, la Premio Nacional de Poesía Yolanda Castaño o la marroquí Touria Majdouline, para finalizar con una charla con el escritor Luis Landero, el más reciente Premio Nacional de las Letras Españolas.

El programa continuará el miércoles en el Espacio V Centenario de la Universidad de Granada, que ocupa las antiguas instalaciones de la Facultad de Medicina. Será una jornada intensa que incluirá el recital de varios poetas internacionales como el marroquí Mohammed Achaari, la polaca Marta Cichocka o el Premio Nacional de Poesía José Corredor Matheos.

Uno de los momentos más esperados de la tarde será la conversación sobre poesía y música entre la cantante Soleá Morente y la catedrática de la UGR Amelina Correa, así como la entrevista que le realizará el director del diario Ideal, Quico Chirino, a la novelista Ana Iris Simón.

Y no solo será poesía, el cine estará también presente

Fernando Trueba tendrá un encuentro con el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince el jueves 18 de Abril en el Palacio de Carlos V. La conductora será Beatriz Perez Aranda presentadora en los informativos de Televisión Española. En este encuentro desgranarán algunos de los detalles de cómo se llevó al cine la novela de Abad “El olvido que seremos” que en 2021 obtuvo el Premio Goya a mejor película iberoamericana.

La clausura contará con el Premio Nobel de Literatura turco Orhan Pamuk y la cantante Diana Navarro el viernes 19 de abril en el Palacio de Carlos V de Granada, en una conversación con la codirectora del encuentro Remedios Sánchez.

Pamuk es sin duda una de las principales voces vivas de la literatura universal y representa especialmente una visión de entendimiento contraria al choque entre civilizaciones. Erigido en puente entre Oriente y Occidente, cuando la Academia Sueca de la Lengua le otorgó el Premio Nobel de Literatura en 2006 que señaló que "En su búsqueda del alma melancólica de su ciudad natal Estambul, ha encontrado nuevos símbolos para reflejar el choque y la interconexión de las culturas".

Literatura sí para todas las edades.

"La experiencia de animar a la lectura debería de ser ante todo, emocional. Lo que hay que hacer, es convertir la experiencia de la lectura y el ambiente en un lugar, un premio y no un castigo", comentó Pedro Mañas en la jornada matinal en la Facultad de Ciencias de la Educación dentro del programa de actividades que se desarrollan esta semana en Granada. Mañas ha manifestado que vive más en la ficción que en la realidad y su compromiso es escribir buenas historias. Le preocupa que haya menos lectores, pero no quiere ser tremendista, tiene esperanza. Señala que "es más fácil escribir para niños que para adultos", aunque no se trata de imponer sino de formar, entusiasmar, transmitir lo maravilloso de viajar a través de los libros.

Pedro Mañas, Alice Kellen y Javier Ruibal protagonizaron la primera mañana del FIP. Más de 300 personas, entre alumnos matriculados, docentes e invitados asistieron al acto de presentación, en el que han participado la delegada de Desarrollo Educativo, Formación Profesional y Universidad de la Junta de Andalucía, María José Martín y la decana de la facultad anfitriona, Katia Caballero, acompañadas de los codirectores del festival, Remedios Sánchez y Daniel Rodríguez Moya.