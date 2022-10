José Manuel Nieto Soria, nuevo miembro de la Academia de la Historia: “La Edad Media está en el ADN de los españoles”

José Manuel Nieto Soria (Madrid, 1958) ha sido elegido académico de número de la Real Academia de la Historia (RAH) para cubrir la vacante de la medalla n.º 6, libre tras el fallecimiento en febrero de 2020 de Pedro Tedde de Lorca (Málaga, 1944), estrechamente vinculado al Banco de España durante toda su carrera.

“El hecho de incorporarme a una institución con el peso histórico y actual como la RAH representa para mí una responsabilidad agradable”, comentaba Nieto Soria a LA RAZÓN al conocerse una noticia que le “invita a seguir esforzándome aún más en la vocación de historiador”. Aborda de este modo la “oportunidad de aprendizaje” que se le presenta “porque esto me supone entrar en relación con académicos de muy diversos intereses. Ser medievalista no me impide estar interesado por otros momentos que, además, me sirven para contextualizar la Edad Media. La especialización, en ocasiones, nos lleva a cerrarnos”.

La candidatura votada en el pleno de esta tarde fue presentada por los académicos Miguel Ángel Ladero, José Ángel Sesma y Jaime de Salazar, quienes apostaron por este medievalista licenciado en Geografía e Historia con Premio Extraordinario y Segundo Premio Nacional Fin de Carrera, además de doctor en Historia Medieval con Premio Extraordinario por la Universidad Complutense de Madrid.

En el Medievo encontramos un pilar básico de la vida política contemporánea José Manuel Nieto Soria

Así, su labor investigadora ha estado principalmente dedicada al estudio de la Corona de Castilla en los siglos XIII al XVI, así como a la recepción de lo medieval en la España de los siglos XVIII y XIX, siendo autor de cerca de tres centenares de publicaciones. Un bagaje que servirá a Nieto Soria para poner en valor una etapa de la Historia que, fuera de ámbitos académicos, no siempre se ve como todo lo luminosa que fue: “Guste o no. La Edad Media está en el ADN de los españoles y de los europeos. De entonces nos vienen una serie de elementos que han conformado la manera de ver el mundo −continúa el nuevo académico−. Es imposible saber de la actualidad sin ella. Debemos comprender el Medievo para entendernos a nosotros mismos; de no ser así, no sabremos ni de dónde venimos ni cómo evolucionar. Hay muchas lecciones que nos siguen siendo útiles”.

Nieto Soria llega así a la RAH con ganas de “aportar mi experiencia en el propio ámbito académico de la universidad. Transmitir los intereses vivos en la sociedad actual por mi relación con el alumnado; y, por otro lado, proporcionar mis propios intereses en los siglos XIII-XVI”, donde el historiador ha recogido en sus investigaciones los orígenes de la formación de los Estados modernos: “Un proceso de largo recorrido que empieza a manifestarse en el XIII”, apunta. “En el Medievo encontramos un pilar básico de la vida política contemporánea”.

Desde 1991, Nieto Soria es catedrático de Historia Medieval, habiendo sido director del departamento de mismo nombre y siéndolo actualmente del Departamento de Historia de América y Medieval y Ciencias Historiográficas en esta misma universidad.

Profesor visitante y conferenciante en numerosas universidades y centros de investigación de Europa y América, forma parte de varios consejos editoriales de España, Francia, Brasil y Argentina. Currículo entre el que también sobresale su presencia en la Academia de historia de Portugal como académico correspondiente. Es, desde 1993, Investigador Principal de Proyectos de Investigación financiados, y en la actualidad ejerce de director del Grupo de Investigación de la Universidad Complutense de Madrid Sociedad, “Poder y Cultura en la Corona de Castilla, siglos XIII al XVI”.