Dios hizo los hombres distintos pero Colt los hizo iguales: cómo el revolver cambió el mundo

A mediados de 1840 el capitán John Coffe Hays de los Rangers de Texas introdujo un arma de fuego nueva en este cuerpo especial de agentes de la autoridad del mencionado estado, arma que se convertiría en un icono de la conquista del oeste y de los propios rangers: el revólver. Mucho más que una pistola, era capaz de disparar cinco veces sin recargar el tambor frente a las armas monotiro de indios el revólver y mexicanos, pistolas y rifles de avancarga en las cuales tanto el proyectil como la pólvora se cargan por la boca el cañón, un arma que facilita a las autoridades la protección y expansión de la frontera estadounidense. El arma había sido diseñada por Samuel Colt inspirado posiblemente en el revólver de chispa inventado por Elisha Collier hacia 1818 y que tuvo ocasión de ver en la Torre de Londres mientras desempeñaba su papel de grumete a bordo del Corvo en su viaje a la India.

Después de su vuelta a casa construye un prototipo y con veintitrés años compra la patente con ayuda de su padre, tanto en Inglaterra (1835) como en Estados Unidos (1836). Colt crea la Paterson Arms Manufacturing Company en New Jersey y produce fusiles, escopetas y pistolas de tambor giratorio, es decir revólveres de cinco tiros de calibre 36, de producción manual, el Colt Paterson. Esta arma llegaba en un momento clave en la expansión americana sobre los territorios del recién independizado México, una normativa de las autoridades estadounidenses había permitido a los colonos, fundamentalmente escoceses, que se establecieran al norte de río Grande en la zona de Texas. Este territorio estaba poblado por diferentes tribus indias nativas, comanches, kiowas, jumanos, entre otros pueblos, que ven en los ranchos de los colonos una oportunidad de supervivencia robando cabezas de ganado y caballos. La poca efectividad del ejército mexicano en la lucha contra los indios unida a la dispersión de los ranchos motivó la formación de una milicia reclutada entre los rancheros que prestaban sus servicios para proteger a la comunidad a no ser que pudieran ser exonerados mediante un pago.

A los soldados de esta milicia se les denominó rangers, un término escocés que hace referencia a los grupos de individuos que batían el terreno en busca de maleantes, ladrones de ganado y enemigos. Estos soldados participaron en la guerra contra México tras la revolución de Texas protagonizando acciones tan significativas como la defensa del Álamo. Pero la independencia de Texas en 1836 no trajo la paz, diez años más tarde empieza la guerra entre Estados Unidos y México, los rangers participaron en la contienda, destacando San Walker quien mejoró el modelo original del revólver con un tambor de seis disparos utilizado por las fuerzas estadounidenses. Sólo se produjo un lote inicial de 1.100 ejemplares, que hace de este revólver una pieza de coleccionismo. A partir de 1847 se mejora el diseño del Colt Paterson conservando el tambor de seis balas del Walker, con gran precisión en el tiro, 28 centímetros de largo y de calibre 45, el mismo del Winchester M1873, este revolver fue conocido como el Single Action Army, producido en Connecticut y durante un tiempo en Londres donde Colt fue el primero en comercializar piezas intercambiables y fue líder en la producción en cadena en ambos lados el Atlántico. La presencia de Colt en Londres causó años de acritud y pleitos con los fabricantes británicos que dudaban de la calidad de las armas fabricadas en cadena.

En 1854 y los años siguientes el ejército británico le encargó unas 20.000 armas pero no logró convencer a los británicos para que fuese el arma principal de su ejército, cosa que si sucedió en Estados Unidos siendo adoptada por el ejército como arma principal en 1873. Sin embargo su popularidad no se limita al terreno militar, en pocos años gran número de ciudadanos del sur se hicieron con una de las armas fabricadas por Colt, siendo denominada como "peacemaker", un arma accesible y permitida en función de la segunda enmienda de la constitución americana que otorga a todos los hombres el derecho a portar armas. Los tiroteos eran continuos, las pequeñas poblaciones recién fundadas eran objeto de múltiples robos, no sólo ya por indios que no abandonaban sus tierras sino también por forajidos y pistoleros que imponían la ley apretando el gatillo del revólver. Billy el Niño, Wyatt Erp, Clay Allison hicieron de este revólver un icono del oeste americano.

En el siglo XX la industria cinematográfica sirvió para elevar el «peacemaker» a la categoría de mito, al ser un revólver asociado a las grandes estrellas de la pantalla como John Wayne en «Fort Apache» (1948) o «Centauros del Desierto» (1956) , o como James Stewart en «El hombre que mató a Liberty Valance» (1962) dirigidas todas ellas por John Ford. En los años 90 la serie «Walker, Ranger de Texas» protagonizada por Chuck Norris popularizó la historia de los Rangers de Texas y su colt de seis tiros. El legado de Colt continúa hasta hoy, en la Colt’s Manufacturing Company centrándose en la producción de armas para el mercado civil y policial.