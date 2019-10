"Intemperie", de Benito Zambrano, una joya para Pumares

De nuevo en Valladolid, el festival internacional de cine popularmente conocido como Seminci, que primero fue un encuentro de “cine religioso”, después de “religioso y valores humanos”; más tarde solamente de “valores humanos” para quedarse definitivamente en la Semana Internacional de Cine de Valladolid.

Ha empezado el festival con su película de inauguración: "Intemperie", de Benito Zambrano, un filme magnífico, a pesar de haber un niño. Con un Luis Tosar estupendo y unos escenarios naturales grandiosos y casi desérticos el director cuenta la historia de manera estupenda, una verdadera joya, ahora, lo que resulta intolerable, hay que decirlo y subrayarlo, es que al mezclar en el pase a público y críticos no se numeren las butacas porque son estos últimos quienes terminamos de una butaca en otra, lo que no sucede en ningún otro festival de globo. Una verdadera lástima que en el cine Carrión, por problemas de sonido, no se entendiera nada de la película. No obstante, cuando la estrenen no dejen, por favor, de verla.