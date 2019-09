Javier Pérez Campos: «Todos tenemos guardianes pero no sabemos guiarnos»

Ha seguido de cerca el fenómeno de las apariciones que salvan vidas. En «El guardián» (Planeta) repasa su búsqueda por conocer a los protagonistas que se toparon con ellos. Persevera para desvelar los misterios e incluso ha llegado a someterse a experimentos para «generar» fantasmas. Asegura que los guardianes, sea cual sea su procedencia, están a nuestro lado desafiándo a toda lógica. ¿Podrá la ciencia explicarlo?

–¿Por qué algunos tienen guardianes y otros no?

–Esa pregunta se la hacen también los que han sobrevivido a grandes tragedias. Algunos filósofos afirman que todos tenemos guardianes pero no sabemos guiarnos por ellos. Los que han sobrevivido a esa presencia también se preguntan por qué a ellos y no a otros.

–Ron di Francesco fue el último que salió con vida de la Torre Sur del 11-S. Le buscó hasta que consiguió dar con él. ¿Sabe de dónde venía la voz que le guió?

–No lo sabe. Estará en «Cuarto Milenio», contando su experiencia. Di Francesco dice que todavía le atormenta pensar por qué a él y no a otros y se siente avergozando de hablar de algo superior, porque no entiende cuál es la misión que tendría para él. Dice que era una voz pacífica, muy imperativa y que le hacía imposible no seguir las indicaciones que le llevaron salir de allí. –No es el único caso...

–No, hay muchos más. El caso de un policía al que se le aparece alguien que él identifica como Jesuscristo. Él tenía un sistema de creencias muy arraigado y no sabemos qué es, pero esa visión le ayudó a salir de los escombros con vida.

–¿Se ha encontrado con muchos fantasmas?

–No, cuanto más los persigues más se escapan. Solo si vas en busca de respuestas, las preguntas pueden ser más reveladoras.

–¿Qué son las revelaciones montañosas?

–Encuentros en la montaña. Muchos alpinistas han vivido estas experiencias un poco alucinatorios, la particularidad es que son encuentros que salvan vidas. ¿Qué sucede ahí? En el fondo la mente humana es capaz de buscar una salida de emergencia...

–La revelación a Moisés en el Sinaí, la del Corán a Mahoma en el monte de la Hira, la tranfiguración de Jesucristo. Todos fueron en montañas...

–Muchas religiones tienen que ver con las montañas. Lo que hoy llamamos Guardianes ya aparecen en la Biblia. Se hizo un estudio para determinar si la falta de óxigeno –la hipoxia– podría producir este tipo de visiones. Es un factor a tener en cuenta, pero hay personas que se ven en situaciones cotidianas y también se hallan con estas experiencias. Es difícil entender por qué unos viven estos encuentros y otros no.

–¿Qué dicen los neurólogos?

–Son muy escépticos, aunque también depende de con quién hables. Entre ellos se establece un debate interesante porque no pueden negarlo, pero tampoco de dar una explicación.

–¿El agua está relacionado con el Más allá?

–Siempre. Con un lugar de tránsito. Por ejemplo el río Estigia comunica el reino de los vivos con el los muertos.

–¿Hay fantasmas que vuelven con mala leche?

–El enigma de los guardianes es amable. Pero hay fantasmas malos y muchos creen en ellos. Estuve en Bulgaria en un cementerio de vampiros donde estaban enterrados con planchas para partirles el corazón como forma de que no regresen.

–¿Y los fantasmas de hospital?

–Hay de todo. Algunos los asocian con la muerte. En Francia tenían miedo porque cuando hablaban de la dama de negro decían que aparecía para llevarse a esos pacientes y también están otros que surgen para dar esperanza. Y a mí me desconcierta los que incluso han llegado a dar estampitas. Varios testigos cuentan lo mismo, estando en una sala de espera, aparecía una persona que les daba la estampita del cristo de Serradilla y cuando iban a buscarla o levantaban la vista, ya no estaba. .

–Si Iker Jiménez y todo su equipo fueran al Congreso, ¿qué misterio resolverían?

–Haríamos un gran trabajo porque también tiene misterios ese lugar. Creo que se encontraron restos óseos.

–Escribe de guardianes. ¿Ha dado ya con los suyos?

– Sé que es poco científico decirlo, pero creo en lo que hago y que tengo varios y me cuidan muy de cerca: Mis abuelos y una tía que murió muy recientemente, para mí fue un shock. Ahí descubrí que somos energía que se transforma en algo positivo que nos permite avanzar en las peores situaciones y pienso que esa es la esencia de los guardianes.

El lector

«Leo absolutamente todo. Durante el desayuno leo sobre todo los periódicos online. Los diarios generalistas ofrecen información muy interesante de todo tipo no solo a nivel político sino también a nivel arqueológico e histórico. A veces ese tipo de noticias esconden grandes noticias detrás. Y luego me mola que ahora internet ayuda a encontrar libros antiguos»