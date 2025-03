Jerónima de la Fuente, una monja en la feria de las vanidades

Estos son unos pabellones que sin duda se desenvuelven en un lujo flor de Lis y que sonríe con la encantadora paradoja de que una de las piezas estrellas sea el cuadro de una monja más sobria que el agua y más austera que el esparto. El retrato de Jerónima de la Fuente , de Velázquez , que se exhibe aquí es una de las tres copias que realizó el maestro sevillano y más que un lienzo es puro morbo. Se exhibe al lado de un crucifijo que se ha tratado de vincular con la obra de Miguel Ángel (porque no es un Miguel Ángel) y que tiene un precio de un millón ochocientos mil euros (porque no es un Miguel Ángel).

Un representante de la galería dice que sí que está a la venta, pero el Ministerio de Cultura dice que solo tiene permiso para exhibirlo en Maastricht

En Stuart Lochhead, uno de sus representantes explica que han traído este Velázquez para mostrarlo al público y promover la cultura española, porque eso es a lo que se han dedicado toda la vida las galerías londinenses en las ferias de arte: a promover nuestra pintura. La realidad es que el barullo que rodea a este lienzo es si se puede o no comprar. Un representante de la galería dice que sí que está a la venta, pero el Ministerio de Cultura dice que solo tiene permiso para exhibirlo en Maastricht y que no está a la venta. ¿No es genial? La pregunta que queda suspendida en el aire es: ¿qué hace entonces en la feria? ¿Quién paga seguro, traslados y asume riesgos solo para enseñarla? ¿Estaremos ante un gesto de filantropía sin precedentes?Ahí puede ser adquirida, por cualquiera, incluso por alguien que la hubiera visto en Maastricht, aunque, eso sí, no la pueda sacar del país.