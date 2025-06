Rod Stewart pide "darle una oportunidad" para Nigel Farage

El músico británico Rod Stewart critica la gestión del primer ministro laborista, Keir Starmer, descarta la alernativa de los conservadores y pide "darle una oportunidad" al populista Nigel Farage en una entrevista publicada este sábado en "The Times", en vísperas de su actuación en el festival de Glastonbury. "Estamos hartos de los 'tories' (conservadores). Tenemos que darle una oportunidad a Farage. Está cayendo bien", dijo el cantante de 79 años, al referirse al líder del partido populista de derechas Reform UK. "¿Qué opciones tenemos? Conozco a parte de su familia, a su hermano, y me cae bastante bien", explica.

Stewart, que se confiesa "extremadamente rico" pero asegura que no está "fuera de la realidad", señala que la propuesta de Starmer de "devolver la pesca en Escocia a la Unión Europea", en alusión al reciente acuerdo para prorrogar las cuotas de pesca, "no le ha hecho popular". Preguntado por lo que defiende Farage más allá del Brexit, duras políticas migratorias y promesas económicas cuestionadas por los expertos, Stewart responde: "Sí, sí. Pero Starmer está empeñado en sacarnos del Brexit y no sé cómo piensa hacerlo". "Pese a todo, el país sobrevivirá. Podría ser peor. Podríamos estar en la Franja de Gaza", agrega.

Stewart también habla en la entrevista sobre su apoyo a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en 2022, cuando acogió durante un año a una familia ucraniana de siete personas. "Todavía dedico 'Rhythm of My Heart' a Ucrania", recuerda, y lamenta el trato dado al presidente Volodímir Zelenski por no llevar corbata durante su visita a la Casa Blanca el pasado febrero. Sobre el conflicto en Gaza, el roquero considera que lo que sucede "es deprimente".

"Netanyahu no se da cuenta de que esto es lo que le ocurrió a su pueblo bajo los nazis: aniquilación total. ¿Y Trump quiere convertir Gaza en Miami?", se pregunta. Rod Stewart promete que ofrecerá un concierto "ruidoso, sexy y energético" este domingo en el emblemático Escenario de la Pirámide en el festival de Glastonbury, donde actúa junto con Noah Kahan u Olivia Rodrigo.