Judeline se fusiona con Camarón

Es una de las voces más poderosas de la escena urbana. Judeline (Jerez de la Frontera, 2003) rendirá homenaje al más grande cantaor de la historia en el 75 aniversario de su nacimiento. La artista lleva meses trabajando en un espectáculo en colaboración con la marca de cerveza Cruzcampo. Como anunciaba en redes sociales, el resultado podrá verse en un show abierto al público el próximo 1 de julio, en la Puerta del Sol de Madrid.

En este homenaje lo nuevo y lo viejo se juntan. Judeline es una de las artistas más talentosas y originales del momento, y cuya identidad musical se ha visto influida por el de San Fernando. “Su manera de sentir y expresar cambió para siempre el rumbo del flamenco y su influencia sigue viva, especialmente entre quienes buscamos nuevas formas de expresión sin olvidar de dónde venimos”, explica la jerezana.

“Es un privilegio colaborar con Judeline para este tributo a Camarón. Una artista también gaditana, que representa a esa nueva generación de jóvenes orgullosos de manosear las raíces para hacer cosas distintas, con respeto y con descaro”, aseguran desde el equipo de Cruzcampo.

La relación entre Camarón y Cruzcampo se hizo patente en 1989 cuando el artista, en medio de una sesión de grabación de "Soy Gitano", improvisaba una bulería dedicada a la cerveza sevillana, con la letra “De la Cruzcampo yo no me quito, de la Cruzcampo yo no me aparto…”. Aquel material sonoro, guardado durante años en un cajón, fue recuperado por Cruzcampo de entre los archivos personales de Camarón y convertido en la banda sonora de su última campaña "Gitana".