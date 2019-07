Estamos en Bilbao, es 17 de marzo, seguimos de gira, llenando allá por dónde vamos, prorrogando una y otra vez la comedia porque no quedan localidades y la gente no quiere dejar de verte una vez más. Ese público de quien siempre has dicho que le debes lo poco o mucho que eres, ese público que cada día, al levantarse el telón, te ovaciona y al terminar se pone en pie, cada día, en cada ciudad, en cada teatro. Y tú me miras con cara de niño sorprendido, ¿pero tú has visto algo igual? Yo sonrío: “ni lo veré”, me digo.

Como cada día, tú llegas dos horas antes, te sientas en el patio de butacas, porque tú respiras teatro para vivir, y te quedas escudriñando cada detalle del decorado. Tú público siempre se merece lo mejor...

Llego con Mika, tu infinito amor a los perros... Es el momento de comentar el día, la vida... siempre rodeado de la familia, maravillosos y presentes, y tus amigos que ya formamos parte de ella... Últimamente estás un poquito alicaído, la mala salud de los 90, pero sólo es un bache.

Hay que dar lo mejor en el escenario y si a Gabi, a César o a Don Juan no les duele nada, a tí tampoco.

Yo absorta, emocionada, te veo tan guapo, tan galán. Me sigues haciendo reír desde la primera función, siempre estás vivo allí arriba. Tengo tanto que aprender... Tu vocación y tu entusiasmo siguen intactos.

Caé el telón en Bilbao, y sólo puedo sentir agradecimiento y felicidad de haberte tenido en mi camino.

Te quiero infinito.

Carmen Del Valle