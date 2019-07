Latin Fest Valencia: El violinista eléctrico José Asunción compartirá escenario con Bad Bunny

Por este mismo escenario pasarán los Djs y productores holandeses Afro Bros, Lunay, Chris Jaday, Romano Aspas, Yastice, Borikua, MY (On Tour), Dj Jam Saw, Jon Josdi, Ballesteros, Juanjo García, Dany Marin, Dj Big Papi, Sergio Porcar, Adry Brass, D. Santos, Sevi Sánchez y Dance Center, entre otros artistas que ya han confirmado su presencia.

Y con todos ellos, revolucionando el panorama de la música eléctrica con la fuerza de su violín, el artista valenciano José Asunción, que abandona la isla de Ibiza por un día para formar parte de la historia del Latin Fest Valencia 2019.

Revolución urbana y la isla de Ibiza

La Plaza de Toros de Valencia se llenará de luz y sonido durante más de ocho horas de música en directo, en un espectáculo que se anuncia para todos los públicos.

Una excelente ocasión para disfrutar de la mejor música del llamado género urbano, término utilizado en los Estados Unidos para referirse en general a la música negra popular contemporánea y que incluye bajo su concepto ritmos como el rap o el hip hop, el soul o el rhythm & blues contemporáneos, estilos musicales que Jose Asunción domina a la perfección con su violín eléctrico.

La participación de José Asunción en Latin Fest 2019 forma parte de la gira que el artista valenciano está llevando a cabo este verano y que ya le ha permitido pisar otros importantes escenarios como Hard Rock Hotel Ibiza, donde actúa las noches de los viernes en la fiesta Children of the 80’s, de corte ochentero; Las Dalias, el mercadillo hippy más turístico de Ibiza; Tatel Ibiza, imprescindible restaurante de la isla ubicado en primera línea de playa, así como en otros eventos y fiestas privadas.