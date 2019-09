Le Carré, un Brexit de libro

Muy pocos sabrán de quién hablamos si mencionamos a David John Moore Cornwell, pero si pronunciamos el seudónimo que eligió ese individuo para dar a conocer sus obras, John le Carré (1931), todo cambiará. Incluso muchos habrán conocido sus historias sin abrir ni uno solo de sus libros, tal es la cantidad de adaptaciones al cine que se han hecho de sus novelas de espionaje y suspense: «El espía que surgió del frío», «La casa Rusia», «El sastre de Panamá», «El jardinero fiel»..., o incluso a la televisión, como cuando la BBC llevó a la pequeña pantalla «El topo», en 1979, con Alec Guiness encarnando al agente George Smiley, protagonista de cinco de sus novelas. Como en su momento Graham Greene, otro autor exitoso como narrador y en el ámbito del cine, John le Carré también gozó de una formación académica elitista (Berna, Oxford, Eton), tuvo una considerable relación con el poder (fue diplomático del gobierno británico en los sesenta) y al cabo se especializó en un tipo de narrativa que conjugó política –a menudo con el trasfondo de la Guerra Fría– y tramas siempre ligadas a los grandes movimientos de la sociedad internacional, ya fuera terrorismo o fraudes económicos. Ochenta y siete años le contemplan, y aún está activo y lúcido, fiel a sus hábitos: pasear, beber, nadar y, sobre todo, escribir.

Y para muestra de tal cosa, nada mejor que hacerse eco de su última creación, ligada estrechamente con la actualidad más candente de su país, una novela titulada «Agent Running in the Field» («Agente corriendo por el campo»), que verá la luz el mes próximo en el Reino Unido, por parte de la editorial Viking, cuando la controversia sobre el Brexit sigue en la cresta de la ola (el escritor ha ido manifestándose en contra de esta iniciativa, e incluso el pasado mes de mayo firmó una carta abierta con otros colegas en que se apelaba a los lectores para que se decantaran por seguir siendo parte de la Unión Europea). El libro, el vigésimo quinto del autor, refleja el país de 2018, con un ministro de Exteriores «ignorante» y un protagonista llamado Nat, de cuarenta y siete años y miembro de los servicios secretos británicos MI5. Así las cosas, Le Carré nos plantea una trama de intriga de las que nos tiene acostumbrados, pero con el aliciente de conocer a un personaje escéptico con respecto a su nación, pues no le acaba de convencer el típico mantra de que Inglaterra sea «la madre de todas las democracias». Es más, tras el referéndum de junio de 2016, en el que los británicos apoyaron el Brexit, su visión es de una sociedad y un gobierno en plena decadencia. El futuro inmediato le dará o quitará la razón.