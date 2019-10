Lecciones de estilo de madre a hija

Dicen que a la Reina se la ve más tranquila, más dueña de la situación y bastante más relajada desde este verano. Como si hubiera sufrido una transformación y, pese a los miles de comentarios que genera cualquiera de sus gestos, ahora ha decidido ponerse «el mundo por montera». Y quizá por eso su estilo desde este verano solo nos da alegrías. En los Premios Princesa de Asturias la Reina juega en casa y siempre suele despertar admiración por sus elecciones de vestuario...,pero este año parece que va a marcar un antes y un después. Se comentó que no quería hacer sombra a su hija, aunque lo cierto es que lo que hizo con su elección de vestuario fue remarcar más si cabe el momento en el que la futura reina de España pronunció, siguiendo la tradición iniciada por su padre, su primer discurso oficial.

La llegada a Oviedo, pese a repetir look, ya parecía avisarlo. Un abrigo de inspiración «new look» con cuello drapeado mostraba a una Letizia reina con uno de sus estilismos más aplaudidos. Pero si por la mañana sacaba nota, por la tarde obtenía matrícula de honor con un diseño de la firma española The 2nd Skin Co. formado por un pantalón «skinny» y un bustier rosa lencero con aplicación de plumas de avestruz que le daba no solo un toque muy royal, sino también muy Hollywood. La realeza, además de representar un país debe hacernos soñar y estos días en Asturias parece que estamos en un sueño.